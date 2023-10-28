Просила сделать кесарево, но гинеколог только усмехнулась: на Хмельнитчине горе-врачи искалечили новорожденного и его маму

В Хмельницкой области врачи Волочиской многопрофильной больницы, несмотря на просьбы роженицы, не стали проводить ей кесарево сечение. В результате новорожденный получил серьезные травмы и уже три с половиной месяца находится в реанимации на аппарате искусственного дыхания. Врачи никаких прогнозов не дают. Серьезные травмы получила и молодая мама.

Подробнее об этом читайте в материале OBOZ.UA.

Просила сделать кесарево

Трагедия произошла 12 июля. В тот день около 4 часов утра Татьяна Галущак почувствовала первые схватки. Она разбудила мужа, и они вместе поехали в Волочискую многопрофильную больницу.

Там как раз на смене была акушер-гинеколог, которая наблюдала Татьяну всю беременность, Наталья Безух. Она и должна была принимать роды.

Татьяна вспоминает, что когда ее посадили на кресло в смотровой и сообщили, что шейка матки приоткрыта на полтора пальца, то она поняла, что это уже роды. Тогда она обратилась к врачу с просьбой сделать ей кесарево сечение.

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"Безух и акушерка Ирина только усмехнулись. Врач взяла какой-то хирургический инструмент и пробила пузырь, чтобы отошли воды и роды начались быстрее. После этого меня отправили в палату ждать", – описывает Татьяна.

Через некоторое время будущую маму завели в родзал. Шейка матки была уже почти открыта, роды вот-вот должны были начаться. Безух решила сделать укол гормонов, который должен ускорить процесс родов.

"Я стала отказываться и снова попросила Безух сделать мне кесарево сечение. Но врач проигнорировала мою просьбу, сделала укол и усадила на кресло для родов", – говорит Татьяна.

Обзывали дурой и ленивой эгоисткой

То, что происходило дальше, было ужасно. Татьяна тужилась, врач и акушерка кричали, чтобы она тужилась сильнее. Но ребенок не выходил. В какой-то момент в родзал прибежали еще врачи-гинекологи, медсестры, старшая акушерка, санитарка.

"Все стояли вокруг меня и кричали, что я неправильно тужусь, обзывали дурой, ленивой эгоисткой. Даже звучали фразы "Сделать смогла, а родить не можешь". Всего, что мне наговорили, из-за стресса я не могу вспомнить", – продолжает Татьяна.

Потом Безух крикнула, что видна макушка головы, но "она выдуть его не может". Тогда возле Татьяны встали два других врача и начали в четыре руки давить на живот. Это прием Кристеллера, когда плод выдавливают из живота матери. Этот метод запрещен в Украине и во многих других странах. Он считается пережитком прошлого и опасным как для здоровья ребенка, так и для здоровья матери.

Он может привести к разрыву матки, преждевременной отслойке плаценты, родовой травме ребенка.

Однако врачи, сменяя друг друга, продолжали давить на живот беременной.

"Сказать, что я кричала от боли, – ничего не сказать. Я просила дать мне кислород, потому что мне нечем дышать. Но вместо этого меня обливали водой, били по лицу. Я чувствовала, что теряю сознание, сказала им об этом, на что услышала: "Ничего тебе не будет", – вспоминает Татьяна.

Ребенок так и не заплакал

Когда головка ребенка наконец показалась, а его плечи не могли пройти, то Безух сделала эпизотомию (разрезала промежность). Когда и это не помогло, она стала руками растягивать промежности. Через несколько минут ребенок вышел. Но так и не заплакал. Мир для молодой мамы остановился.

Ребенка только на минуту положили на грудь матери, а потом забрали на стол. До Татьяны долетали слова "адреналин и искусственное дыхание".

О роженице забыли, все звонили куда только можно, пытались вызвать реаниматологов. Но один был в отпуске, другого не было на работе. Тогда вызвали реанимобиль из детской реанимации Хмельницкого.

Татьяна вспоминает, что когда у нее из-за слабости с живота упала холодная грелка и она попросила медиков поднять, то одна из медсестер подошла к ней, похлопала по колену и сказала: "Успокойся, ты сегодня уже наруководила".

Когда в больницу приехали специалисты из Хмельницкого, что врач, которая реанимировала новорожденного, призналась, что впервые проводит реанимационные мероприятия новорожденному ребенку.

"Сама виновата, потому что плохо тужилась"

Новорожденного отвезли в детскую реанимацию Хмельницкой областной больницы. Через некоторое время мужу Татьяны врач сообщил, что ребенок находится в тяжелом состоянии, но его жизни ничего не угрожает. Его подключили до аппарата искусственного дыхания.

Также сообщили, что ребенок получил тяжелые травмы во время родов. Мальчик оказался весом 4 кг 700 г и 56 см в длину. Таз мамы оказался слишком узким для такого плода. Почему врач, которая практически всю беременность наблюдала за будущей мамой и принимала роды, не могла вовремя оценить всю сложность ситуации?

Зато обвинить несчастную маму в больнице успели. Однажды к ней в палату зашла та самая детская медсестра, что похлопала ее по колену в родзале, и сказала: "Ну, ты же понимаешь, что вины врачей нет, ты сама виновата, что плохо тужилась".

Во время УЗИ выяснилось, что у роженицы внутренние гематомы брюшной полости, увеличена левая почка, а также разрыв симфизного сочленения 11,62 см при норме 5 см. Врач, которая проводила УЗИ, смотрела на экран "квадратными глазами" и переглядывалась с врачом-гинекологом, которая привела Татьяну из отделения на обследование.

Травматолог, изучив результаты УЗИ, сказал одеть сдавливающий бандаж и не снимать его, а также запретил ходить в течение месяца. На шестой день Татьяну выписали из больницы. Идти до машины с третьего этажа ей пришлось бы самой, если бы не сестра, которая заставила Безух организовать транспортировку.

"Молодые, еще себе родите"

Теперь каждое утро муж Татьяны ездит в больницу к маленькому сыну Паше, который уже 3,5 месяца на аппарате искусственного дыхания. Сам он не дышит, не ест и не двигается. Его мозг поврежден во время родов. Врачи никаких прогнозов не дают.

Родители пытались найти специалистов за рубежом, но никто малыша не взял. "Это не лечится", – вздыхает Таня.

10 августа Таня все-таки наняла адвоката и написала заявление в полицию на врача Наталью Безух. Уже через четыре дня на отца молодой мамы вышла его бывшая одноклассница, врач-дерматовенеролог этой же больницы Алла Яцук.

По словам Татьяны, при встрече с отцом она заявила, что Безух готова заплатить немалую сумму, чтобы Таня забрала заявление. А 17 августа Татьяне уже позвонила и попросила о встрече сама Безух.

На нее врач-гинеколог приехала вместе с Яцук.

"Разговор они начали с того, что: "Ну написала ты заяву, и что с того? Снимут Безух с должности заведующей и лишат квалификации максимум". Я тогда спросила: "А кто должен нести ответственность за последствия?" Ответа мы с мужем не получили. Также обоснованного ответа на вопрос, почему не провели кесарево сечение, мы не услышали. Безух сказала, что это природный процесс и она хотела, чтобы я рожала сама. В основном разговор вела Яцук, она настаивала, чтобы я забрала заявление, мотивируя это тем, что мы "молодые, еще себе родите". Угрожала, что в таком случае Безух тоже наймет адвоката. То давайте, мол, чтобы ни с нас, ни с вас адвокаты деньги годами не тянули", – описывает Татьяна встречу с медиками.

Полиция проводит следствие

Полиция открыла уголовное производство по ч.2 ст. 140 УК Украины – ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей медицинским работником, которое повлекло тяжкие последствия для несовершеннолетнего.

Виновному грозит до пяти лет ограничения свободы, либо до трех лет тюрьмы с лишением права занимать определенные должности.

"Следствие идет, сейчас назначены несколько судебно-медицинских экспертиз по мне и ребенку. Это длительный процесс, от полугода и дольше. После обращения на горячую линию МОЗ департамент охраны здоровья Хмельницкой области провел клинико-экспертную комиссию, недавно они передали свои результаты на четырех страницах. Там указано, какие ошибки допустила врач", – говорит Таня.

Нам так и не удалось поговорить с руководством Волоческой многопрофильной больницы, ни один из двух номеров телефонов в приемной главного врача за целый день так и не ответил.

В Хмельницкой ОГА в департаменте охраны здоровья комментировать ситуацию не стали, сославшись на то, что сейчас идет следствие.