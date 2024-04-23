Произошел оползень: на Виннитчине спасатели достали из-под завала погибшего человека. Фото

В Винницкой области из-за оползня погиб человек. Инцидент произошел в городе Могилев-Подольский – 57-летний мужчина оказался под завалом, что привело к его смерти.

Об этом сообщили в официальном Telegram-канале Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям. По предварительным данным, оползень произошел во время проведения работ по ремонту канализации.

На место прибыли спасатели, которые достали из-под завала тело погибшего мужчины.

Также стало известно, что вследствие оползня пострадал 44-летний мужчина – он получил незначительные травмы и от госпитализации отказался.

"Сейчас обстоятельства происшествия выясняет полиция", – сказано в сообщении.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее на Закарпатье из-за переувлажнения почв начались оползни. Груды камней перекрыли лесную дорогу рядом с курортом Драгобрат, а также пострадала трасса Мукачево – Ивано-Франковск – Львов.

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