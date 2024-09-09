Продал имущество и сбежал в Америку: в ДТП на Волыни пастор убил первоклассницу

Расследование дела о смертельной аварии на Волыни, в которой погибла первоклассница Мила Кунц, уже второй год подряд стоит на месте. Обвиняемый в гибели ребенка пастор протестантской церкви из Запорожья Евгений Бабич уже более года живет в Америке, а следствие ничего не предпринимает, чтобы вернуть его в Украину.

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Старшая дочь успела отскочить, а младшая замешкалась

25 января 2023 года в селе Торчин Волынской области 6-летняя Мила вместе со старшей сестричкой Вероникой отправились в школу. Это был последний день, когда родители видели маленькую Милу живой.

Школа находится буквально напротив дома семьи Кунц, достаточно лишь перейти дорогу. Переход – в 300 метрах от дома. Поэтому девочки подошли к краю дороги и внимательно посмотрели в обе стороны. С одной стороны ехала полицейская машина и водитель видел детей. С другой – зеленый Daewoo Lanos, которым управлял пастор церкви веры Евангельской "Церква Добра новина" из Запорожья Евгений Бабич.

Девочки дошли до середины дороги, но пастор и не думал сбавлять скорость. По словам мамы Галины Кунц, старшая дочка успела отскочить назад, а младшая замешкалась. Lanos сбил ее, девочка упала под колеса – и он ее еще протащил несколько метров.

Мила получила тяжелую черепно-мозговую травму, также у нее были повреждены внутренние органы. Через 15 дней, 10 февраля, девочка умерла в больнице.

Виновник ДТП стал свидетелем

С самого начала с расследованием аварии происходили странные вещи. Пока мама дежурила у постели дочери, в полиции уже успели провести экспертизу без участия пострадавшей стороны. Потом следствие будет утверждать, что это мама не давала разрешения на проведение следственных действий со старшей дочерью Вероникой, которая была свидетелем аварии. Хотя следователи прекрасно знали, что мама занята в больнице с Милой.

В результате первая экспертиза состоялась без участия пострадавших и показала, что "водитель не мог избежать наезда на малолетнего пешехода". А сам водитель стал свидетелем ДТП.

Только в июне 2023 года по требованию родителей погибшей девочки провели вторую экспертизу, и тогда выяснилось, что все-таки водитель имел возможность затормозить. И только тогда Евгению Бабичу подготовили подозрение по ч.2 ст. 286 УК Украины – нарушение правил безопасности дорожного движения, которое привело к смерти потерпевшего. Виновному грозит от трех до восьми лет лишения свободы.

Но было уже поздно. Подозреваемый в смертельной аварии еще в мае уехал в Америку.

"А свою недвижимость, которая находилась под арестом, он сумел продать", – рассказывает мама погибшей девочки.

Пастор живет в Америке

После первой нашей публикации удалось добиться того, что Евгения Бабича объявили в международный розыск. Но на этом дело пока остановилось.

Сам пастор и его сыновья проживают в Америке. Сын Богдан Бабич живет в Нью-Йорке, а сын Даниил – в Спартанберге, штат Южная Каролина. Последнее совместное семейное фото сделано 30 октября прошлого года. Там есть комментарий: "Хорошо, что все встретились".

"Когда я обнародовала, что пастор уехал, дело не двигается, то в соцсетях мне стали писать люди из Запорожья, вероятно, из его церкви. Меня обвиняли в том, что это я виновата в гибели дочери, что пастор ни при чем. Что это мои девочки выбежали на дорогу из-за какой-то фуры. Якобы он дал мне денег, а я хочу еще. На самом деле водитель даже цветочка на могилу не положил", – говорит Галина Кунц.

Сейчас на страничке в Facebook "Церкви Добра новина" затишье, иногда там появляются ссылки на видео из других церквей. Последний раз церковь напоминала о себе в прошлом году, когда показала видео о сборе гуманитарной помощи.

В YouTube последняя проповедь датируется 23 мая прошлого года, Бабич тогда выступал в Берлине. После этого он пропал. Хотя ранее его выступления появлялись на канале для верующих COOD CHANNEL под рубрикой "Слово вовремя с Евгением Бабичем", и эти видео собирали лайки тысяч подписчиков.

Сам Евгений Бабич уже много лет занимается протестантским движением. Сохранилось видео его проповеди от 2001 года, на котором еще молодой пастор пылко зачитывает цитаты Евангелия.

Мы позвонили в саму церковь. Там подтвердили, что Евгений Бабич сейчас находится в Америке. Правда, контактов не дали, пояснив, что у него "был инцидент – и сейчас его за это преследуют". Мы предложили пастору связаться с нами и все-таки изложить свою точку зрения по ДТП. Ждем его ответа.

Возможно, посольство Америки в Украине обратит внимание на то, что на территории США может скрываться от следствия человек, который обвиняется в смертельном ДТП с маленьким ребенком.