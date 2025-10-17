Привязал к автомобилю и тянул по дороге: жителю Прикарпатья сообщили о подозрении за жестокое убийство собаки. Фото

Ивано-Франковская окружная прокуратура сообщила 60-летнему жителю села Набережное Бильшивцивской территориальной общины о подозрении в жестоком обращении с животным (ч. 3 ст. 299 УК Украины). Этот человек привязал свою собаку цепью к автомобилю и тянул его по дороге. Впоследствии зверь умер.

Видео дня

Об этом сообщили в Офисе генпрокурора. В то же время соседи подозреваемого утверждают, что ранее этот человек хвастался, что ему ничего не будет, потому что его "родственники работают в полиции".

Что говорят правоохранители

"Мужчинапривязал свою собаку цепью к автомобилю и тянул ее по грунтовой дороге за пределами населенного пункта. Когда истощенное животное упало без сознания, мужчина отцепил его и бросил в кювет, оставив умирать без помощи", – сообщили в ОГПУ, ссылаясь на прокуратуру области.

Досудебное расследование осуществляют следователи отделения полиции №3 в городе Галич. Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

"За совершенное ему грозит от пяти до восьми лет лишения свободы", – уверяют в ОГПУ.

Что говорят очевидцы

В четверг, 16 октября, искалеченный зверь умер. Ранее из-за некроза собаке ампутировали лапу, она была в критическом состоянии.

Хозяин пса – житель Набережного Василий Клюс. В полицию обратилась его соседка Елена. По ее словам, полицейские среагировали и задержали мужчину в Бильшивцивской общине. Правда, тогда он уже был без собаки.

Сначала мужчина отрицал причастность к содеянному, но впоследствии рассказал, что оставил собаку в поле, "там, где нет ни домов, ни людей".

Возможные мотивы

Елена говорит, что сосед накануне инцидента не кормил собаку и держал ее на привязи.

"Первый год пес еще так хорошо выглядел. Говорят, собака курицу задушила, и он после этого не кормил. Даже не поинтересовался, что с этим животным сейчас", – рассказала она.

Во время инцидента в машине с владельцем собаки был еще один человек, говорит соседка. Однако при задержании его не было.

Елена добавила, что Василий Клюс хвастался, что ему за это ничего не будет.

Судьба животного

Искалеченную собаку пытались спасти в приюте "Рыжий пес". Именно они обратились в областную прокуратуру, чтобы взять дело под контроль, а также в полицию, чтобы переквалифицировать его с первой на третью часть указанной статьи Уголовного Кодекса.

Происшествие произошло 10 октября утром. Пострадавшее животное нашли и передали в ветеринарную клинику. У собаки начался некроз, поэтому ему ампутировали искалеченную ногу. Собака была в критическом состоянии, а 16 октября умерла.

Как сообщал OBOZ.UA, "Интерпайп" Виктора Пинчука начал системную поддержку приюта для животных "Пегас" на Днепропетровщине. Бизнес помог построить новые вольеры для животных, передал корм, посуду для кормления и портативный рентгенаппарат для ветклиники на территории приюта.

Напомним, как в Печерском районе Киева неизвестные выбросили на свалку террариум с живым пауком-птицеедом. Пока местные жители пытались пристроить экзотического членистоногого, местные "ловкачи" хотели украсть его домик.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!