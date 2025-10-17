УкраїнськаУКР
Привязал к автомобилю и тянул по дороге: жителю Прикарпатья сообщили о подозрении за жестокое убийство собаки. Фото

Михаил Левакин
Криминальные новости
3 минуты
1,3 т.
Привязал к автомобилю и тянул по дороге: жителю Прикарпатья сообщили о подозрении за жестокое убийство собаки. Фото

Ивано-Франковская окружная прокуратура сообщила 60-летнему жителю села Набережное Бильшивцивской территориальной общины о подозрении в жестоком обращении с животным (ч. 3 ст. 299 УК Украины). Этот человек привязал свою собаку цепью к автомобилю и тянул его по дороге. Впоследствии зверь умер.

Об этом сообщили в Офисе генпрокурора. В то же время соседи подозреваемого утверждают, что ранее этот человек хвастался, что ему ничего не будет, потому что его "родственники работают в полиции".

Что говорят правоохранители

"Мужчинапривязал свою собаку цепью к автомобилю и тянул ее по грунтовой дороге за пределами населенного пункта. Когда истощенное животное упало без сознания, мужчина отцепил его и бросил в кювет, оставив умирать без помощи", – сообщили в ОГПУ, ссылаясь на прокуратуру области.

Привязал к автомобилю и тянул по дороге: жителю Прикарпатья сообщили о подозрении за жестокое убийство собаки. Фото

Досудебное расследование осуществляют следователи отделения полиции №3 в городе Галич. Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

"За совершенное ему грозит от пяти до восьми лет лишения свободы", – уверяют в ОГПУ.

Что говорят очевидцы

В четверг, 16 октября, искалеченный зверь умер. Ранее из-за некроза собаке ампутировали лапу, она была в критическом состоянии.

Хозяин пса – житель Набережного Василий Клюс. В полицию обратилась его соседка Елена. По ее словам, полицейские среагировали и задержали мужчину в Бильшивцивской общине. Правда, тогда он уже был без собаки.

Привязал к автомобилю и тянул по дороге: жителю Прикарпатья сообщили о подозрении за жестокое убийство собаки. Фото

Сначала мужчина отрицал причастность к содеянному, но впоследствии рассказал, что оставил собаку в поле, "там, где нет ни домов, ни людей".

Возможные мотивы

Елена говорит, что сосед накануне инцидента не кормил собаку и держал ее на привязи.

"Первый год пес еще так хорошо выглядел. Говорят, собака курицу задушила, и он после этого не кормил. Даже не поинтересовался, что с этим животным сейчас", – рассказала она.

Во время инцидента в машине с владельцем собаки был еще один человек, говорит соседка. Однако при задержании его не было.

Елена добавила, что Василий Клюс хвастался, что ему за это ничего не будет.

Судьба животного

Привязал к автомобилю и тянул по дороге: жителю Прикарпатья сообщили о подозрении за жестокое убийство собаки. Фото

Искалеченную собаку пытались спасти в приюте "Рыжий пес". Именно они обратились в областную прокуратуру, чтобы взять дело под контроль, а также в полицию, чтобы переквалифицировать его с первой на третью часть указанной статьи Уголовного Кодекса.

Происшествие произошло 10 октября утром. Пострадавшее животное нашли и передали в ветеринарную клинику. У собаки начался некроз, поэтому ему ампутировали искалеченную ногу. Собака была в критическом состоянии, а 16 октября умерла.

