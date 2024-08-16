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ПриватБанку удалось оградить порт "Бориваж" от мошеннической схемы Боголюбова

Мария Шевчук
Расследования
2 минуты
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ПриватБанку удалось оградить порт 'Бориваж' от мошеннической схемы Боголюбова

ПриватБанк смог защититься от мошеннической схемы Геннадия Боголюбова по завладению портом "Бориваж".

Видео дня

Ранее сообщалось, что лица приближенные к Геннадию Боголюбову в течение последних недель пытались завладеть портом "Бориваж" в Одесской области, который находится в залоге ПриватБанка. События сопровождались применением достаточно сомнительных схем и широкой оглаской в СМИ.

В результате 15.08.2024 хозяйственным суд Днепропетровской области было удовлетворено ходатайство ПриватБанка и наложен арест на спорный порт. Благодаря своевременным мерам со стороны ПриватБанка и суда было предотвращено нанесение государству ущерба в размере более 5 млрд грн.

Будем надеяться, что в ближайшем будущем правоохранительные органы оценят эти события и поставят жирную точку в этой попытке осуществить наглый захват залога государственного банка.

ПриватБанку удалось оградить порт "Бориваж" от мошеннической схемы Боголюбова
ПриватБанку удалось оградить порт "Бориваж" от мошеннической схемы Боголюбова
ПриватБанку удалось оградить порт "Бориваж" от мошеннической схемы Боголюбова
ПриватБанку удалось оградить порт "Бориваж" от мошеннической схемы Боголюбова
ПриватБанку удалось оградить порт "Бориваж" от мошеннической схемы Боголюбова
ПриватБанку удалось оградить порт "Бориваж" от мошеннической схемы Боголюбова
ПриватБанку удалось оградить порт "Бориваж" от мошеннической схемы Боголюбова
ПриватБанку удалось оградить порт "Бориваж" от мошеннической схемы Боголюбова
ПриватБанку удалось оградить порт "Бориваж" от мошеннической схемы Боголюбова