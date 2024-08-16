ПриватБанку удалось оградить порт 'Бориваж' от мошеннической схемы Боголюбова

ПриватБанк смог защититься от мошеннической схемы Геннадия Боголюбова по завладению портом "Бориваж".

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Ранее сообщалось, что лица приближенные к Геннадию Боголюбову в течение последних недель пытались завладеть портом "Бориваж" в Одесской области, который находится в залоге ПриватБанка. События сопровождались применением достаточно сомнительных схем и широкой оглаской в СМИ.

В результате 15.08.2024 хозяйственным суд Днепропетровской области было удовлетворено ходатайство ПриватБанка и наложен арест на спорный порт. Благодаря своевременным мерам со стороны ПриватБанка и суда было предотвращено нанесение государству ущерба в размере более 5 млрд грн.

Будем надеяться, что в ближайшем будущем правоохранительные органы оценят эти события и поставят жирную точку в этой попытке осуществить наглый захват залога государственного банка.