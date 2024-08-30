ПриватБанк выставил на продажу одесский порт 'Бориваж' и даже готов сбросить цену почти вдвое

ПриватБанк выставил на продажу право требования к одному из крупнейших в Украине работающих зерновых портов в размере более 3,5 млрд. гривен. Однако вопреки установившейся практике, в аукционе предусмотрено снижение стоимости лота почти вдвое: до 2 млрд грн.

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При этом вокруг порта в последнее время происходят события, свидетельствующие о вероятной реализации сомнительных схем с фиктивными соглашениями с участием компаний, связанных с украинским бизнесменом Геннадием Боголюбовым.

Как следует из данных торговой платформы СЕТАМ, ПриватБанк выставил на продажу право требования по кредитным договорам к ООО "Бориваж" в размере почти 3 млрд 556 млн грн. Стартовая цена лота составляет около 3 млрд. 428 млн. грн.

При этом вопреки установившейся практике на аукционе предусмотрено снижение стоимости лота до 2 млрд грн (на 44% от первоначальной суммы). Обычно банки первый аукцион производят без возможности снижения стоимости. И только если этот аукцион не состоится, лот выставляется на продажу повторно, уже со снижением стоимости.

В случае с задолженностью ООО "Бориваж" залогом под полученные от ПриватБанка кредиты стал один из крупнейших в стране работающих зерновых портов "Бориваж". Бориваж получил более 1,3 млрд. грн. чистой прибыли от его эксплуатации.

Недавно порт был передан в ипотеку ООО "Терминал Бориваж", а затем арестован судом. В судебных инстанциях сейчас идет рассмотрение около десятка исков об обжаловании заключенных, в том числе между ООО "Бориваж" и ПриватБанком, кредитных договоров, залога, поручительства. Поэтому требования ПриватБанка в таких условиях выглядят сомнительными и могут быть обжалованы через суд. К тому же и сам порт передан в фиктивную ипотеку.

Учитывая это, приобрести лот может как бы задействованная в конфликте сторона. В то время как банку гораздо выгоднее было бы обратить взыскание на сам порт и уже потом спокойно его продать по самой высокой цене.

19 августа, хозяйственный суд Днепропетровской области признал ООО "Бориваж" банкротом, стартовала ликвидационная процедура. А за десять дней, 28 августа, суд суд запретил проведение аукциона по продаже права требования к ООО "Бориваж". После этого, говорят, юристы Привата и компаний , которые связывают с Боголюбовым, забросали суд ходатайствами и жалобами, что затягивает переход ООО "Бориваж" в ликвидационную процедуру.

Похоже, что пока в ПриватБанке наблюдательный совет подбирает нового председателя правления после увольнения с должности Герхарда Беша, ситуацией решили воспользоваться заинтересованные лица. И государственный банк по сути оспаривает определение в судебном процессе, который может вернуть банку "выведенный незаконно залог".

Напомним, ранее стало известно, что один из ключевых акционеров группы Приват Алексей Мартынов собирается судиться с Боголюбовым после продажи последним общим активам и заявлению, что он "не помнит партнерства".