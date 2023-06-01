Присвоили более 5 млн грн: в Украине разоблачили транснациональный мошеннический call-центр

Киберполиция разоблачила организатора транснационального мошеннического call-центра, работники которого присвоили более 5 млн грн. Жертвами аферистов стали граждане Израиля.

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Об этом сообщила прессслужба Киберполиции. Мошенническую схему разоблачили в ходе международной полицейской операции.

Злоумышленники в телефонных разговорах выспрашивали данные банковских карт потерпевших, выдавая себя за работников банков или правоохранителей.

Преступную деятельность организатора call-центра, 40-летнего гражданина Украины, разоблачили сотрудники Департамента киберполиции совместно со следственным управлением полиции Запорожской области, сотрудниками Офиса Генерального прокурора и правоохранителями государства Израиль.

Злоумышленники звонили по телефону потенциальным жертвам, называясь представителями банков или полицейскими. Людей уверяли, будто посторонние лица получили доступ к их банковским счетам и вот-вот планируют присвоить деньги.

Для "сохранения" сбережений людям предлагали снять наличные деньги самостоятельно и передать ее так называемому "курьеру" от банка, после чего обещали зачислить деньги на "безопасный счет".

Таким образом фигуранты присвоили более 5 млн. грн. Пострадавших устанавливают правоохранители.

Полицейские провели обыски в доме организатора мошеннической схемы. По результатам изъяты банковские карты, мобильные телефоны и компьютерная техника.

Одновременно обыски проходили на территории государства Израиль, там стражи порядка задержали двух мужчин, выполнявших функцию "курьеров".

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 3 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до восьми лет лишения свободы. Следственные действия продолжаются.