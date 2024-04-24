Присвоение 26 млн грн на госзакупках: суд увеличил залог экс-чиновнику СБУ в 4 раза

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда оставила под стражей бывшего начальника Департамента хозяйственного обеспечения Службы безопасности Украины Александра Провоторова и увеличила залог до 12 млн грн. Его бывшего первого зама Андрея Коваля арестовали.

Об этом сообщила прессслужба НАБУ. Отмечается, что Ковалю определили альтернативой аресту залог в размере 8 млн грн.

Ранее зам Провоторова Андрея Коваля отправили под ночной домашний арест.

Напомним, что бывший начальник департамента спецслужбы и его первый заместитель разоблачены на хищении средств, выделенных на закупку горючего для служебных авто и бронетехники.

По версии следствия, фигуранты организовали приобретение горюче-смазочных материалов для служебных авто и бронетехники СБУ по искусственно завышенным ценам.

Для этого они привлекли несколько подконтрольных коммерческих структур из Киева, занимающихся торговлей нефтепродуктами. Для реализации своих сделок они вносили недостоверные сведения в финансово-хозяйственную и отчетную документацию. В результате государству был причинен ущерб более 26 млн грн.

Как сообщал OBOZ.UA, бывшего руководителя Департамента хозяйственного обеспечения СБУ Александра Провоторова перевели под стражу на 60 дней. Суд назначил для него залог в размере 3 млн. грн. Решение было принято 12 апреля Высшим антикоррупционным судом.

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