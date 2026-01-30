Приставила нож к шее: в Польше 32-летняя женщина напала на таксиста-украинца, делом занялись правоохранители. Фото и видео

В Польше 32-летняя женщина напала на 22-летнего таксиста, который является гражданином Украины. Инцидент, во время которого нападавшая приставила нож к шее парня, произошел несколько дней назад в городе Лодзь.

Полиция расследует обстоятельства происшествия, женщине грозит от 3 до 20 лет лишения свободы. Об этом сообщает twn24.

Подробности инцидента

В прокуратуре района Лодзь-Видзев 32-летнюю женщину обвинили в вооруженном ограблении водителя такси. 29 января суд принял решение держать ее под стражей в течение трех месяцев.

"Ей предъявлено обвинение в ограблении с использованием ножа. Ей грозит от трех до 20 лет лишения свободы", – заявил представитель районной прокуратуры в Лодзи Павел Ясяк.

По информации полиции, пассажирка вела себя агрессивно и, отказавшись выйти по просьбе водителя, достала нож и заставила его продолжать поездку. Событие зафиксировала камера в салоне. 22-летний водитель смог убежать и вызвать полицию, не получив травм. Женщину задержали на следующий день.

Во время допроса подозреваемая утверждала, что ничего не помнит, однако признала свою вину после того, как узнала себя на видео.

На записи видно, что ситуация осложнилась, когда женщина заподозрила, что водитель обратился за помощью, что подтвердил сам таксист. В этот момент агрессия пассажирки усилилась и она начала размахивать ножом. 22-летний водитель пытался успокоить нападавшую.

"Мне удалось найти удачный момент, чтобы отстегнуть ремень безопасности и выскочить из машины. Я попытался запереть ее в машине, но это не сработало, и она убежала. Затем кто-то проехал мимо и вызвал полицию", – сказал украинец Денис.

По информации журналиста Константина Андриюка, парень отдал нападавшей все деньги, телефон, а впоследствии смог убежать. Общественный деятель опубликовал в своем Telegram скриншот профиля женщины в TikTok.

Как писал OBOZ.UA, ранее в столице Польши Варшаве трое мужчин напали на компанию молодых украинцев, оскорбляя их по национальному признаку. Полиция быстро установила личности нападавших и задержала их. Всем троим уже предъявлены обвинения.

