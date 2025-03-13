Пришел в сознание: врач рассказал о состоянии парня, потерявшего ноги при взрыве в Ивано-Франковске

15-летний подросток, пострадавший при взрыве в Ивано-Франковске, вышел из комы. Врачи сообщают, что его состояние остается тяжелым.

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Сейчас он уже дышит самостоятельно. Об этом рассказал главный врач Ивано-Франковской областной больницы Остап Грищук.

По его словам, впереди подростка ждет еще много сделок, но есть надежда, что он выживет.

"Он был без сознания под искусственной вентиляцией легких с аппаратом. Сейчас парень дышит самостоятельно и сознательно. Его ждет, наверное, еще много операций. Похоже, что он будет жить", – рассказал Остап Грищук.

Медики также отметили, что у подростка повреждены репродуктивные органы.

Напомним, 11 марта 2025 года у железнодорожного вокзала Ивано-Франковска прогремели два взрыва. В результате теракта погиб один человек, еще трое получили ранения.

Национальная полиция и Служба безопасности Украины "по горячим следам" установили лиц, причастных к организации взрывов в Ивано-Франковске 11 марта. Оказалось, что за подготовкой терактов стояли два местных подростка – 15 и 17 лет, которых завербовали российские спецслужбы.

По данным Нацполиции, ребята обнаружили в одном из Telegram-каналов объявления о "легкой работе" и согласились на задание. Несовершеннолетние учились в колледжах и дружили.

Для конспирации вербовщики предоставили средства для аренды квартиры в многоэтажке возле железнодорожного вокзала и инструкции по изготовлению взрывчатки.

По данным СБУ, около 18.30 11 марта они двигались к определенной локации. По дороге российская спецслужба, которая отдаленно отслеживала их передвижение по GPS, активировала взрывчатку в их пакете.

В результате на месте погиб 17-летний парень, а его 15-летний подельник получил тяжелые ранения. Последнего госпитализировали в больницу. Таким образом, российские спецслужбы пытались ликвидировать всех исполнителей.

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