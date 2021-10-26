"Принцессам обещали сказку": австрийский бизнесмен с женой-украинкой завербовали десятки детей

Гражданин Австрии Марио Гугимаер вместе с женой Еленой завербовали десятки детей и втянули их в порнобизнес. Никто не ожидал такого от респектабельных супругов, а новость об их задержании вызвала эффект взорвавшейся бомбы.

Винницкие правоохранители завершили расследование резонансного дела (в котором самой маленькой жертве всего девять лет) и передали в суд.

Подробнее о преступлениях супругов читайте в материале OBOZREVATEL.

Как сообщили в Винницкой областной прокуратуре, жительница региона в период с 2017 по 2020 годы завербовала 16 малолетних и несовершеннолетних девочек для эксплуатации в порнобизнесе.

"Свои действия подозреваемая совершала под видом приглашения девушек к работе в модельном агентстве, обещая им денежное вознаграждение и подарки.

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В дальнейшем обвиняемая и ее муж по месту жительства изготовили графические изображения и видеофайлы с участием 34 девочек – в нижнем белье, в реальной и смоделированной обстановке.

После этого готовую продукцию, которая по выводам искусствоведческих экспертиз относится к детской порнографии, супруги сбыли через сеть интернет", – рассказали в прокуратуре.

Неофициально же говорят, что жертв намного больше. "Однако и этих доказанных эпизодов хватит с головой. чтобы отправить эту парочку надолго за решетку", – считает наш собеседник.

Супругов Гугимаер разоблачили в 2020 году сотрудники управления по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми ГУНП в Винницкой области совместно с Киберполицией.

Выяснилось, что на территории особняка, который пара арендовала в Виннице, Елена и Марио обустроили фотостудию. Туда приглашали и "обрабатывали" детей, там же снимали фото и видео, которые затем продавали на зарубежных закрытых ресурсах.

Брали криптовалютой, которую впоследствии конвертировали в гривню.

Марио Гугимаер, как рассказали собеседники OBOZREVATEL, часто представлялся "австрийским бизнесменом".

На его странице в XING (бизнес-ориентированная социальная сеть для поиска и администрации деловых и личных контактов, популярная в немецкоязычных странах) Марио представлен как управляющий директор/владелец MGM Ltd – Global Marketing Management.

"Однако уже после его задержания, во время расследования, выяснилось, что он был четырежды судим в Австрии", – рассказал источник OBOZREVATEL.

Подтверждение этому есть и в одном из судебных решений. В нем говорится, что "по информации Департамента международного сотрудничества Национальной полиции Украины ранее судим на территории Австрии в 2006, 2009 и 2013 годах за совершение мошенничества и в 2010 году за совершение преступления, связанного с незаконным распространением наркотических средств".

Его супруга Елена (до замужества – Олейник), судя по профилю в Linkedin, окончила Винницкий государственный педагогический университет им. Михаила Коцюбинского. Участвовала во множестве научных конференций.

Как педагог могла пойти на преступление в отношении детей – не поддается пониманию.

Удивительно, что тревогу забили еще в июне 2019 года на одном из форумов, где общаются... педофилы. Один из них обратил внимание "соратников" на "подозрительное модельное агентство, которое может нести угрозу "лолям" (так педофилы между собой называют девочек).

В социальных сетях агентство выкладывало довольно пристойные фото девочек (сайт агентства уже не работает).

Правда, бросается в глаза, что практически на всех фото запечатлены малолетние дети с ярким макияжем, на высоких каблуках.

А вот на зарубежных сайтах до сих пор остались фото, которые иначе как порнографическими назвать нельзя. Как и публиковать на нашем ресурсе.

Поражает и то, как родители могли оставлять маленьких детей наедине с чужими людьми. Правда, по информации правоохранителей, папы и мамы якобы не знали о происходящем. Что, опять же, вызывает много вопросов.

"Детей заманивали, обещали настоящую сказку. Мол, станешь настоящей принцессой, известной на весь мир. Обещали подарки и деньги", – рассказал наш собеседник в правоохранительных органах.

Дети верили.

Елена и Марио Гугимаер подозреваются в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч.ч. 2, 3 ст. 149 (вербовка человека, совершенная с целью эксплуатации, с использованием обмана и уязвимого состояния лица в отношении несовершеннолетних и малолетних) и ч. 5 ст. 301 (изготовление, хранение в целях сбыта изображений и других предметов порнографического характера, содержащих детскую порнографию, и их сбыт, совершенное по предварительному сговору группой лиц) УК Украины.

Если суд признает супругов виновными, то Марио грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет, а его жене Елене – до 15 лет.