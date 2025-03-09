'Принимают ничтожные решения в пользу Кремля': двоих бывших судей объявили в розыск. Фото

Следователи Территориального управления ГБР в Краматорске закончили досудебное расследование в отношении двух судей-коллаборантов, с 2014 года работающих на оккупантов в Донецке и Докучаевске. Преступники объявлены в розыск.

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Проект "Хочу к своим" сообщил, что обвиняемые когда-то работали в украинских судах: Новоазовском районном (в городе Макеевка) и Буденновском районном (в городе Донецк). В 2014-м, после оккупации части Донецкой области, мужчины не выехали на подконтрольную Украине территорию. Они уволились со своих должностей и начали работать в "судах" захватчиков.

Обоим заочно сообщено о подозрении в государственной измене. По ч. 1 ст. 111 УК Украины им грозит до 15 лет лишения свободы.

В облпрокуратуре отметили, что один из предателей устроился в т.н. Докучаевский городской суд, второй – в т.н. Кировский межрайонный суд города Донецка. Впоследствии оба стали руководителями этих учреждений.

На своих должностях они принимают незаконные решения, которые работают в пользу ставленников Кремля, лишают граждан права на справедливый суд и способствуют закреплению оккупационной "власти" в регионе.

В "Хочу к своим" напомнили:

– знаете, кто сотрудничает с врагом – пишите сюда;

– хотите прекратить сотрудничество с Россией – пишите сюда;

– хотите уехать в РФ – пишите сюда.

Как ранее писал OBOZ.UA, в Херсоне разоблачена женщина, которая в августе 2022-го согласилась сотрудничать с российской оккупационной администрацией и добровольно заняла руководящую должность ("проректора по образовательной деятельности") в незаконно созданном "Херсонском техническом университете". Там предательница внедряла образовательные стандарты РФ.

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