Итак, советник по национальной безопасности США Джейк Салливан заявил, что Россия готовится к проведению спецоперации на Донбассе под чужим флагом, чтобы создать повод для полномасштабного вторжения в Украину, дословно: "Наша разведка получила информацию о том, что Россия закладывает основу, чтобы иметь возможность сфабриковать повод для вторжения".

Джейк Салливан утверждает, что нынешний план РФ схож по своей концепции с тем, что был использован в 2014 году. Больше подробностей будет озвучено по истечению 24 часов. Но стоит ли ожидать этих 24 часов? Поясню, что я имею ввиду.

Дело в том, что то, о чем говорит Джейк Салливан, на протяжении последних 8 лет периодически и достаточно подробно описывается в украинских открытых источниках, в том числе и мной. Сценарии, методы, концепции и стратегия гибридных провокаций, с регулярным развенчиванием разного рода информационно-психологических специальных операций спецслужб России против Украины.

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Более чем очевидно, что для вторжения в Украину России нужен будет не только определенный повод в виде пресловутого casus belli, но и соответствующий социально-общественный и политический климат, представляющий собой — хаос.

Если говорить о casus belli, то еще в декабре 2021 года стало очевидно, что марионетки Кремля на оккупированной части Донбасса готовят провокацию с химическим оружием, которая должна будет стать причиной для вторжения.

Что же до хаотизации Украины, то Россия может использовать весь имеющейся у нее сейчас в наличии потенциал агентуры внутри страны и одновременно запустить все те сценарии, которые время от времени хаотизировали украинское общество.

В данном случае я имею ввиду одновременный запуск “Черногорского сценария” посредством масштабной агентурной сети РПЦвУ, антивакцинаторского движения, разного рода тарифных “Майданов” и, конечно же, провокации политического характера, направленные как против действующей власти, так и против органов власти регионального уровня.

А потому не нужно никаких 24 часов, когда стратегия России более чем очевидна и любое проявление реализации подобных сценариев необходимо пресекать в зачатке. В противном случае, в форсированном режиме начнет создаваться благоприятная основа для перехода от внутренней хаотизации к реализации casus belli и непосредственного вторжения. Но, когда одна из составных частей дает сбой, в целом механизм глохнет.