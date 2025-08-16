Прикрывались именем военного журналиста Бочкалы и объявляли срочные сборы: разоблачена пара мошенников из Черкасс

Пара мошенников из Черкасс воровала пожертвования у украинцев, прикрываясь именем военного корреспондента и соучредителя ОО "Стоп коррупции" Романа Бочкалы. Злоумышленники писали людям лично и выманивали средства, придумывая истории о срочных сборах на нужды Сил обороны Украины.

Видео дня

Псевдоволонтеры обещали донатерам подарки с фронта, которых на самом деле не существовало. Мошенники были разоблачены, им предъявлены обвинения. Об этом сообщает "СтопКор".

Кто такой Роман Бочкала

Роман Бочкала освещает войну против России с 2014 года. После 24 февраля 2022 года он запустил Telegram-канал "Бочкала WAR", который быстро стал не только информационным ресурсом, но и волонтерской платформой.

С 2022 года благодаря подписчикам канала удалось собрать более 35 миллионов гривен на нужды украинской армии. На эти средства приобрели сотни дронов, десятки автомобилей, средства связи и другую технику.

Канал также поддерживает фонд "Батальон Волонтер", соучредителем которого является Бочкала. Именно эту деятельность аферисты использовали для своей схемы обмана граждан.

Как мошенники обманывали украинцев

Злоумышленники создали копию Telegram-аккаунта, максимально похожую на оригинал: одинаковые фото, сообщения, даже документы. Они писали людям лично, используя имя Бочкалы и придумывая истории о срочном собрании.

В переписке обещали "подарки с фронта" – флаги, тубусы или другие сувениры. На самом деле ничего из этих вещей не существовало.

"Лично ко мне он обращался как Роман Бочкала, то есть как руководитель благотворительного фонда. Уже известно, что не одного меня пытался обмануть", — рассказал пострадавший Иван Носарев.

На чем прокололись мошенники

Схема злоумышленников выглядела правдоподобной, пока они не допустили роковую ошибку – начали писать напрямую от имени самого Бочкалы.

Когда обманутые парой доноры не получили обещанного, они обратились к настоящим администраторам канала. Так стало понятно, что работает мошенническая схема, которая вредит не только людям, но и репутации волонтеров.

Расследование киберполиции и последствия

Киберполиция отследила движение средств и установила преступников – ими оказалась пара из Черкасс. Во время обысков в их доме нашли телефоны с фейковыми аккаунтами, в том числе поддельный "Бочкала WAR", а также страницы, созданные от имени других украинских волонтеров.

Адвокат Романа Бочкалы Владимир Клименко подтвердил, что журналист получил статус потерпевшего по этому делу.

Мошенникам предъявили обвинение по ч. 2 ст. 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество). Им грозит до трех лет заключения.

После задержания один из фигурантов дела записал видео с извинениями.

"Приношу свои извинения Роману Александровичу и его подписчикам за то, что я в прошлом году, когда не имел ума, делал всякие пакости. Но больше этого я не делаю. И уже долгий период. Очень извиняюсь перед всеми. Мы так больше не будем. Мы все осознали и очень искренне извиняемся", – говорит он на видео.

Негативное влияние на волонтеров

Роман Бочкала отметил, что главная опасность таких афер не только в потерянных деньгах, но и в негативном влиянии на все сборы настоящих ответственных волонтеров.

"Когда кто-то порочит имя волонтеров, он дает сомнение. Какой-то другой человек, который хотел бы помочь Вооруженным силам, в следующий раз может просто этого не сделать, потому что подумает: а вдруг это мошенники?" – сказал он.

Как сообщал OBOZ.UA, в Виннице разоблачили благотворительную организацию, которая организовала схему по продаже "гуманитарных" автомобилей, которые завозились в страну для Сил обороны. Всего по такой схеме они реализовали шесть внедорожников и микроавтобус.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!