'Приговоров должно быть не меньше': Зеленский заявил, что оккупанты совершили 137 тыс. военных преступлений в Украине. Видео

Президент Владимир Зеленский заявил, что армия России совершила в Украине по меньшей мере 137 тысяч военных преступлений. Он подчеркнул, что за каждое такое преступление должен быть судебный приговор.

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Соответствующее заявление Зеленский сделал 11 сентября на конференции United for Justice (Объединенные ради справедливости), которую посвятили обстрелам гражданской инфраструктуры. Видео выступления было опубликовано в официальном Telegram-канале президента.

"137 тысяч – именно столько военных преступлений совершено Россией на данный момент. Преступлений против мира и человечности, против нашего государства, против наших людей и преступлений против Украины и украинцев 137 тысяч, и это означает, что приговоров должно быть не меньше", – сказал глава государства.

Зеленский, в частности, напомнил о теракте в Оленовке, массовых убийствах жителей Мариуполя и Бучи, издевательства над украинцами в Ягодном на Черниговщине.

"Наверное, не существует страны, где бы не слышали о том, что сделал оккупант на нашей земле и против наших людей. И должно быть так, чтобы в каждой стране знали, что за все это оккупант будет отвечать. Ибо справедливость не имеет границ. Ее все равно стоит ценить повсюду – Европа, Америка, Азия, Африка, Австралия", – сказал он.

Зеленский также подчеркнул, что мир имеет множество конвенций, и более ста стран ратифицировали Римский устав, который должен работать.

"Но недавно нашлось исключение в Монголии для Путина. И эта ответственность не просто чья-то отдельно. Это ответственность всего мира – остановить деградацию системы права, не допустить разрушения тех норм, которые еще остаются", – заявил он.

По словам украинского лидера, система права "должна и должна работать так", чтобы Римский устав, и в частности ордер на арест Путина, изданный Международным уголовным судом в Гааге, "реально ограничивали его и уже обеспечивали его изоляцию".

Если так произойдет, это будет означать очередное игнорирование Римского устава, подчеркнул президент Украины.

Зеленский также призвал мир объединиться справедливости ради, чтобы приближать ответственность РФ и ее политического и военного руководства:

"Справедливость никогда не возникает сама по себе из слов в законах или из фактов ратификации. Нормы законов действуют тогда, когда действуют люди – действуют на защиту закона, на выполнение закона, на силу закона. Именно в этом – смысл нашего с вами сотрудничества, именно поэтому мы объединены ради справедливости".

Говоря о количестве военных преступлений России, он не уточнил, это количество преступлений с начала полномасштабного вторжения или с 2014 года. В декабре 2023 года руководитель МВД Украины сообщал, что после 2022 года зафиксировано более 102 тыс. военных преступлений, совершенных военными РФ.

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