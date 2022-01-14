Пригласил на свидание и ограбил: одесситка стала жертвой нападения 'кавалера' из интернета

В Одессе 44-летняя женщина стала жертвой нападения иностранца, с которым познакомилась в интернете. Мужчина пригласил новую подругу погулять в вечернее время суток у Воронцовской колоннады, где и совершил преступление.

Об этом сообщила пресс-служба ГУ Нацполиции в Одесской области. Мужчина начал угрожать женщине ножом, отнял у нее банковские карты, смартфон, наличные деньги и украшения.

Испуганная женщина обратилась в полицию после того, как осталась на улице одна, без имущества и нового приятеля. Через несколько часов злоумышленника задержали копы в Стамбульском парке (в 500 метрах от места нападения).

При нем была только часть отобранных вещей и ценностей одесситки, остальное иностранец успел сбыть на "черном рынке". Правоохранители вернули вещи хозяйке, по факту происшествия она написала заявление.

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Теперь подозреваемому в разбое грозит заключение в тюрьме от трех до семи лет. Следствие продолжается.

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