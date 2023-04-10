Причиной экологического бедствия на Житомирщине из-за затопления Малинского карьера могла стать умышленная диверсия – СМИ

В Житомирской области вышла из берегов река Ирша, образовав неконтролируемый "водопад". Экологическая беда может обернуться для региона масштабной катастрофой. Первопричиной беды могли стать несанкционированные работы на Малинском карьере, контролируемом пророссийской компанией.

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Об этом пишет "СтопКор". Малинский карьер контролирует компания с орбиты группы "Юнигран", принадлежавшей пророссийскому бизнесмену Наумцу и имущество которой государство хочет национализировать.

Отмечается, что Ирша сменила русло, и теперь вода постепенно заполняет этот карьер. Чрезвычайное событие может оказаться существенным ударом для экологии и экономики района. Ведь с последующим увеличением уровня осадков вода вскоре может выйти за пределы промзоны и двигаться дальше, затапливая на своем пути поля, другие объекты и, что хуже всего, – целые населенные пункты.

Редакция "СтопКора" выясняла, что могло стать первопричиной беды и как предотвратить масштабную катастрофу на Житомирщине.

По одной из гипотез, выдвинутых изданием, первопричиной экологического бедствия могла стать преднамеренная диверсия.

Затопленный объект в Житомирской области является собственностью АО "Малинский камнедробильный завод".

Это предприятие недавно входило в пул активов песчано-щебеночной империи "Юнигран" пророссийского бизнесмена Игоря Наумца, которого подозревают в незаконной добыче полезных ископаемых и финансировании терроризма. В июле 2022 года в рамках уголовного производства на имущество компаний Наумца постановлением Печерского райсуда был наложен арест.

Однако 31 августа 2022 года другим решением суда арест был снят, а конечным бенефициаром Малинского камнедробильного завода стала резидент Великобритании Елена Калпа. Финансистка российского происхождения контролирует бывшие украинские активы Наумца через кипрский СМАРТДИКС ЛИМИТЕД. Эта оффшорная компания также владеет долей "Бахчисарайского консервного завода" в Крыму, перерегистрированном по законодательству РФ.

Кроме того, как отмечает издание, Малинский район традиционно является "вотчиной" Сергея Дыняка – депутата Житомирского облсовета от партии "Наш край", гендиректора ООО "Юнигран" и давнего бизнес-партнера Игоря Наумца.

"СтопКору" отмечает, что, несмотря на осуществленные регистрационные манипуляции, вероятно, АО "Малинский камнедробильный завод", как и другие бизнес-активы Наумца в Украине, де-факто до сих пор контролируется россиянами и их муртадами. Издание, ссылаясь на данные собственных источников в силовых органах, пишет, что "смена" бенефициара не ввела в заблуждение отечественных правоохранителей, и объект в ближайшее время могут конфисковать и передать в собственность государства через решения СНБО.

"Следовательно, одной из гипотез, объясняющей причины экологического бедствия на Житомирщине, может быть и сознательная диверсия с целью максимально навредить государству перед потенциальной национализацией предприятия", - отмечает издание.