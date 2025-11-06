Приблизились на опасное расстояние: на Черниговщине двое подростков получили ранения в результате детонации БПЛА. Фото
На Черниговщине произошло опасное происшествие, в результате которого пострадали двое подростков. Ребята получили ранения после того, как приблизились к взрывоопасному беспилотнику.
Инцидент произошел утром 6 ноября вблизи одного из населенных пунктов Понорницкой общины. Об этом сообщил начальник Новогород-Северской районной военной администрации Александр Селиверстов.
По данным правоохранителей, подростки в лесном массиве обнаружили неизвестный беспилотный летательный аппарат. Вместо того, чтобы вызвать полицию или спасателей, дети решили подойти ближе. В этот момент сдетонировала взрывная часть дрона.
Один из ребят получил точечные ранения шеи и грудной клетки, другой – получил рваную рану колена. Пострадавших оперативно доставили в больницу, их состояние врачи оценивают как стабильное.
Отмечается, что в случае обнаружения неизвестных предметов или обломков дронов — не подходите и не прикасайтесь к ним. О таких находках нужно немедленно сообщать Национальную полицию или спасателей.
"Безопасное обращение с подозрительными предметами – это вопрос сохранения жизни!" – добавил Селиверстов.
Как сообщал OBOZ.UA, 31 октября в лесных массивах на севере Житомирской области подорвались два автомобиля на минах, в результате чего погибли пять человек. Еще трое местных жителей получили ранения различной степени тяжести. Правоохранители расследуют обстоятельства двух взрывов в приграничной зоне. Об этом сообщили в полиции Житомирской области.
По предварительной информации, в обоих случаях местные жители заехали на заминированные территории, самовольно изменив определенные маршруты.
