При получении сертификатов Euro.1 для вывоза металлолома в ЕС экспортеры используют недостоверные данные – СМИ

Для получения сертификатов Euro.1 при вывозе металлолома в ЕС компании-экспортеры используют недостоверные данные. Об этом в своем расследовании пишет "Телеграф".

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В частности, в статье приводится факты указания одной из компаний-экспортеров металлолома несуществующего адреса в городе Каменское, где якобы расположен склад. В качестве поставщика металлолома в документах указывают предприятие в Краматорске, принадлежащее гражданину россии, с февраля 2022 года не представляет налоговой отчетности и находится в простое. К тому же реальные поставки металлолома, согласно базе налоговых накладных, в несколько раз меньше объемов, фигурирующих в базе Гостаможслужбы.

По данным "Телеграфа", Государственная таможенная служба в течение марта провела закрытую внутреннюю проверку таможен Волыни, Ровно и Львова. Некоторые партии металлолома на границе останавливали. Но в итоге это привело к удвоению суммы взяток для таможенников с 50 до 100 долларов за каждую тонну экспортируемого лома.

Гостаможслужба отказалась объяснить приведенные факты выдачи сертификатов на сомнительных основаниях, поскольку "в соответствии со статьей 37 Таможенного кодекса Украины информация и документы о происхождении металлолома, представленные субъектами хозяйствования для выдачи сертификатов по перевозке (происхождению) товара EUR.1, являются конфиденциальными".

Как ранее сообщали СМИ, украинские экспортеры металлолома черных металлов в марте 2023 года, по предварительным данным, вывезли в страны Евросоюза около 16,4 тысяч тонн сырья, что на 8% больше по сравнению с предыдущим месяцем. Таким образом, экспортеры еще раз обновили исторический максимум на этом экспортном направлении, который был зафиксирован в феврале текущего года.