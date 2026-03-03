Преступники скрывались за VPN и криптокошельками: Небытов рассказал о 'вопиющих' случаях сексуальной эксплуатации детей

В Украине разоблачили и задержали группу лиц, причастных к сексуальной эксплуатации детей в онлайн-пространстве. За два месяца работы специальных подразделений МИПОЛа были привлечены к уголовной ответственности 15 человек.

Видео дня

Они использовали VPN, криптокошельки и закрытые платформы, чтобы скрыть свои преступления, но правоохранителям удалось их разоблачить. Об этом сообщил заместитель председателя Нацполиции и начальник криминальной полиции Украины Андрей Небытов.

Задержанные лица подозреваются в изготовлении и сбыте детской порнографии, а также в совершении других преступлений сексуального характера в отношении несовершеннолетних.

Наиболее вопиющие случаи

На Тернопольщине 35-летний мужчина вербовал в Telegram малолетних девочек, заставлял их создавать порноконтент и длительное время насиловал 14-летнего ребенка, снимая видео, которое потом продавал.

В Ровенской области полицейские задержали мужчину, который совершал насилие над детьми из малообеспеченных семей и распространял фото и видео за деньги на цифровых ресурсах.

В Винницкой области частный предприниматель завербовал 12-летнюю девочку и несколько месяцев ее сексуально эксплуатировал, а в Луцке женщина использовала собственную трехлетнюю дочь в порнографических съемках.

Как сообщили источники OBOZ.UA, задержания произошли в этом году. Над рассекречиванием работали подразделения МИПОЛа, которые прошли соответствующее обучение и имеют программное обеспечение. Они заработали с Нового года и за 2 месяца дали результат.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве будут судить мужчину, который, по информации следствия, приглашал в гости соседских девочек 8 и 12 лет, и совершал в отношении них сексуальное насилие. Кроме того, он снимал свои действия на видео.

В Киеве суд вынес приговор мужчине, который в течение двух лет развращал дочь и насиловал падчерицу. Он должен провести за решеткой 15 лет.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!