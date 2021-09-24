В воскресенье, 12 сентября, в аэропорту Праги был задержан россиянин Александр Франчетти по международному ордеру на арест, выданному по запросу Украины. 14 сентября по решению суда он был арестован, "так как существует угроза его побега из Чехии". Генпрокуратура Украины подтвердила намерение просить выдачи задержанного.

"Весной 2014 г. [Александр Франчетти] приехал в г. Севастополь, после чего вошёл в состав формирования „Оборона Севастополя“. Вскоре организовал „разведгруппу „Северный ветер““, занимавшуюся террором проукраинского населения города. Принимал участие в спецоперации России (страна-агрессор) по захвату АР Крым. Награждён медалью „За возвращение Крыма“. На 16.04.15 являлся помощником депутата заксобрания г. Севастополь Ольги Хомяковой (партия „Единая Россия“)", – сообщили в ведомстве. По данным СМИ, на момент задержания Франчетти работал фитнес-тренером и имел вид на жительство в Чехии.

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Новость о задержании "героя Крымской весны" взбодрила российские власти. В тот же день, 12 сентября, председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил "изучить причины и правовые основания задержания российского гражданина на территории иностранного государства", якобы "в связи с недопустимостью злоупотребления международно-правовыми механизмами для привлечения к ответственности лиц по политическим мотивам". "Сегодня в СМИ появилась информация о задержании в аэропорту Праги гражданина Российской Федерации. По данным СМИ, возможно, его задержание связано с активным участием в 2014 году в событиях по воссоединению (оккупации — прим. авт.) Крымского полуострова с Россией. Ордер на арест российского гражданина выдан Украиной, где его могут привлечь к уголовной ответственности", – заявили в ведомстве.

В понедельник, 13 сентября, агентство ТАСС сообщило, что "российский консул посетила задержанного в Праге соотечественника Франчетти". "Заведующая консульским отделом посольства посетила задержанного в Праге россиянина Александра Франчетти, – заявил пресс-секретарь посольства России в Чехии Николай Брякин. – Сейчас посольство продолжает находиться в контакте с ним, его родственниками и законным представителем защиты".

В четверг, 16 сентября, МИД России заявил об ожидании скорого освобождения Франчетти. "Ожидаем от чешской стороны скорейшего освобождения российского гражданина и получения ответов на наши запросы о причинах и мотивах его задержания. Призываем чешскую сторону принять взвешенное решение, не допустив его политизации, и не идти на поводу у украинских властей", – заявила официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова. По её словам, задержание "на основании запроса офиса Генерального прокурора Украины, направленного напрямую в Минюст Чехии", "является ещё одним поводом для тревоги с учётом царящего сегодня на Украине правового нигилизма в угоду царящему политическому безумию". В Москве рассчитывают, что "Прага воздержится от вбросов новых раздражителей в нашу и без того сложную двустороннюю повестку, ставшую предельно напряжённой из-за действий Праги".

Мария Захарова не зря упомянула "сложную двустороннюю повестку", ведь в мае правительство России утвердило список "недружественных" государств, в который попали только две страны — США и Чехия. Эта история началась с того, что 17 апреля чешские власти выслали 18 сотрудников посольства России в Чехии в связи с данными о причастности российских спецслужб к взрыву на складе боеприпасов в деревне Врбетице в октябре 2014 года. В ответ Москва выдворила 20 сотрудников чешской дипмиссии, а также определила перечень "недружественных" стран, которые могут нанимать на работу находящихся на территории России лиц исключительно в рамках "квоты".

США попали в список "недружественных" стран за то, что 15 апреля ужесточили антироссийские санкции, а также выслали десять российских дипломатов. В отместку МИД России выдворил американских, а также установил нулевую "квоту" на наём персонала на территории России в посольство США (дипломатическая миссия Чехии вправе принимать на работу 19 находящихся в России человек). Правда, тем самым российские власти выстрелили себе в ногу, так как американцы перестали выдавать россиянам визы, ссылаясь на нехватку персонала. На днях стало известно, что председатель комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий не смог поехать в США на Генеральную ассамблею ООН из-за того, что американская сторона отказала ему в выдаче визы. В МИД России уже пригрозили американцами, заявив, что это "грубейший произвол и абсолютно неприемлемое нарушение международного права, которое, разумеется, не может и не будет оставаться без должной реакции".

В среду, 15 сентября, ситуацию с Александром Франчетти также прокомментировал пресс-секретарь президента России. "Наше посольство в Праге занимается этим вопросом плотно. Оказывается вся возможная на этой стадии помощь, в том числе юридическая помощь. Ещё раз повторяю, российская сторона посредством нашего диппредставительства в Чехии и так делает все возможное", – рассказал журналистам Дмитрий Песков.

Но приз за самый комичный комментарий уходит к сотруднику "представительства президента России в Крыму" Александру Молохову, который в день задержания, 12 сентября, рассказал одному из российских агентств, что Франчетти теперь, вероятно, отправят "на Украину, на верную смерть". "Чехия, видимо, решила оправдать на деле включение в список недружественных России стран и выслужиться перед украинскими неонацистами", – заявил он. Александр Молохов переживает за "героя Крымской весны", как за себя, ведь оба эти "персонажа" находятся в базе сайта "Миротворец" с пометкой "покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины", "представитель российских оккупационных властей Крыма", "участие в попытках легализации аннексии Крыма".

Несомненно, ни Бастрыкина, ни Пескова, ни Захарову не волнует судьба фитнес-тренера, которого нелёгкая занесла сначала в Крым, потом – в Чехию. Просто имена всех "героев Крымской весны" известны, и все они будут привлечены к ответственности по всей строгости закона. К примеру, в открытый доступ попал список из двух сотен представителей "Российского союза ветеранов Афганистана" (РСВА), которые участвовали в операции России по аннексии Крыма в 2014 году и были тайно награждены российскими властями. Этот перечень лиц с указанием имён, дат рождения, занимаемых должностей и паспортных данных "героев" неоднократно публиковался как украинскими, так и российскими СМИ. Кейс Александра Франчетти станет опасным прецедентом — кто теперь захочет работать на путинский режим за "30 сребреников", чтобы стать полностью невыездным.

Кстати, Франчетти — не первый и не последний, кто поплатился за преступления против Украины. К примеру, 7 сентября стало известно, что гражданин Чехии Иржи Урбанека получил 20 лет тюрьмы за участие в боях на стороне "ДНР". По данным следствия, в начале 2015 года он поехал на восток Украины в надежде заработать денег, и как минимум до 2018 года участвовал в боевых действиях в стройных рядах сепаратистов. В июле в Чехии приговорили к 21 году тюрьмы белоруса Алексея Фадеева, воевавшего на Донбассе. В июне к 20 годам лишения свободы был заочно приговорён гражданин Чехии Мартин Кантор за участие в боевых действиях на стороне "ЛНР"...

Ну а пока Россия пытается если не мытьём, так катанием вытащить Франчетти из-под ареста. Как рассказала изданию "Газета.Ru" "его девушка Светлана", он "находится в тяжёлом состоянии и постоянно нуждается в медицинском контроле", "у него прогрессирующий ревматоидный артрит, рубец на лёгких и проблемы с почками", и "он не может без постоянного ухода врачей".

Со своей стороны спешим сообщить "девушке Светлане", что по официальным данным в результате вооружённой агрессии России против Украины погибли около 9 940 человек, около 23 455 были ранены (по данным ООН), в том числе 298 пассажиров рейса MH17, среди которых 80 детей. Порядка 1 млн 584 тыс. жителей Крыма и Донбасса были вынуждены покинуть свои дома как внутренне перемещённые лица и начать жизнь даже не с чистого, а с пустого листа. На сегодняшний день временно оккупированными остаются: Автономная Республика Крым (26 081 кв. км), Севастополь (864 кв. км), часть Донецкой и Луганской областей (16 799 кв. км) — всего 43 744 кв. км.

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