Премировал себя на 2 миллиона: внештатному советнику главы Минэнерго сообщили о подозрении

Внештатному советнику министра энергетики Украины 20 декабря объявили подозрение в незаконном завладении более чем двумя миллионами гривен. По данным следствия, именно на такую сумму он выписал себе премии и надбавки, когда был директором госпредприятия "Оператор рынка".

Об этом сообщается в Telegram-канале Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Ведомство не называет фамилию фигуранта, однако журналист Олег Новиков, который пишет о деятельности НАБУ и САП уточняет, что это Владимир Евдокимов.

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САП подчеркивает, что в 2019-2020 годах чиновник, злоупотребляя служебным положением, выписал себе премий, поощрений и надбавок на 2,15 млн грн.

Расследование ведется по части 5 статьи 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах) Уголовного кодекса Украины. Фигуранту грозит от 7 до 12 лет тюрьмы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет и с конфискацией имущества.

Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Отметим, что Евдокимов до 2014 года работал в госпредприятии "Энергорынок", был членом Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, а затем возглавлял ГП "Оператор рынка".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее правоохранители разоблачили 9 человек на хищении денег государственных хлебозаготовительных предприятий. Бывшие руководители предприятий завладели суммой на 157 млн ​​грн.