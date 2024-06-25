Предложил пойти вместе в дом культуры: всплыли новые подробности убийства 10-летней девочки в Черкасской области

В Черкасской области задержали подозреваемого в убийстве 10-летней девочки. На допросе мужчина заявил, что якобы не может объяснить мотивы своего преступления.

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В то же время известно, что перед убийством он подошел к ребенку и предложил пойти вместе в местный дом культуры. Об этом говорится в сюжете ТСН.

Полицейские выяснили, что девочка возвращалась из магазина домой, когда к ней подошел незнакомый мужчина. Он предложил ей пойти вместе в дом культуры. В помещении мужчина совершил насильственные действия в отношении ребенка, в результате которых девочка умерла. После этого преступник пытался скрыть тело своей жертвы.

По информации СМИ, задержанного зовут Александр Сливка. Также известно, что 33-летний мужчина проживал в Ватутино, а в Шполу ездил на работу, где возглавлял ансамбль народной музыки "Вечерницы" и был участником группы "Этника".

Подозреваемый заявил, что якобы не понимает, почему он так поступил. В настоящее время задержанному сообщили о подозрении в умышленном убийстве малолетнего ребенка. За убийство мужчине грозит максимальная ответственность – пожизненное лишение свободы.

"Помню, что мои руки на ее шее, а она молчит. Если бы вернуть время, я бы этого никогда не сделал. На сегодняшний день я не могу дать ответа почему я это сделал, что стало каким-то фактором, я не знаю", - сказал подозреваемый.

Напомним, 22 июня в городе Шпола Черкасской области нашли мертвой 10-летнюю Анну Лозовую. Ребенка изнасиловали и задушили.

Ранее сообщалось, что в Кривом Роге правоохранители, кинологи, спасатели и неравнодушные горожане несколько дней искали 10-летнюю Дарину Шевченко, об исчезновении которой 20 июня полиции сообщила ее мать. В конце концов, ребенка нашли – мертвым: тело девочки, спрятанное в чемодан, обнаружили на семейной даче под слоем бетона.

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