Предлагала фиктивные браки: правоохранители задержали организатора схемы по получению отсрочек для мужчин. Фото

В Украине разоблачили 30-летнюю жительницу Киева, которая организовывала мужчинам отсрочки от мобилизации и пересечение границы. Схемы она проворачивала с помощью фиктивных браков уклонистов с многодетными матерями и женщинами с инвалидностью I или II групп.

В список услуг "свахи" также входили советы общения с пограничниками в пункте пропуска. Преступница по состоянию на 28 мая задержана и арестована с возможностью внесения залога в размере более 180 тысяч гривен, сообщила Государственная пограничная служба Украины на официальном сайте.

"Бизнесвумен" поймали с поличным – при получении 4000 долларов за знакомство с многодетной женщиной и последующую "свадьбу" уклониста.

Правоохранители установили, что жительница столицы предлагала мужчинам мобилизационного возраста получить отсрочку и выехать из страны, заключив фиктивный брак. Клиентов барышня искала через объявления в закрытом Telegram-канале. За услуги брала минимум 4000 долларов, цена зависела от группы инвалидности "жены" и количества детей.

Женщине объявлено о подозрении по ч. 3 ст. 322 УК ("Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины"). Устанавливается полный круг лиц, причастных к противоправной деятельности. Следствие продолжается.

Как ранее сообщал OBOZ.UA, суд в Черкасской области приговорил мужчину к трем годам тюрьмы за уклонение от мобилизации. Почти полгода обвиняемый игнорировал вызов в ТЦК и СП по повестке, а на суде свою вину всячески отрицал.

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