Правозащитница – о затягивании дела о смертельной ДТП: впечатление, что делать никто ничего не собирается

В августе 2020 года в Черкасской области произошло ДТП, в результате которого погиб 30-летний Владимир Москалец. Однако пока никакого прогресса в деле нет, а родители пострадавшего подозревают, что аварию просто не расследуют.

Об этом сообщила OBOZREVATEL правозащитница Ирина Суслова. По словам адвоката, мать погибшего Вера Москалец обратилась за помощью.

"Она сообщила, что почти год дело о ДТП полиция, вроде как, не расследует. За 11 месяцев не было ни одного заседания суда, не было проведено ни одного допроса, а машина, на которой сбили 30-летнего Владимира Москальца, как говорит мать, исчезла со штрафплощадки полиции", – рассказала Суслова.

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"Родители погибшего не информированы ни о ходе расследования, ни о результатах судмедэкспертизы, и даже о том, открыто ли дело. Это недопустимо, и создается впечатление, что делать вообще никто ничего не собирается", – заявила адвокат.

Мать погибшего говорит, что медики констатировали смерть на месте, у мужчины были многочисленные травмы. А водитель, находившийся за рулем автомобиля, который сбил Владимира Москальца, – военнослужащий. Она убеждена: именно в силу этого обстоятельства расследование "затягивают".

Адвокат отметила, что по этому поводу сейчас уже направлены официальные обращения к Генеральному прокурору Украины Ирине Венедиктовой и в Черкасскую областную прокуратуру с требованием взять дело на контроль. Также Суслова уверена, что дело должны передать на контроль Военной прокуратуры Украины.