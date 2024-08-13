Правоохранители Украины, Молдовы и ЕС ликвидировали деятельность международного колл-центра с миллионным оборотом. Фото и видео

Нацполиция совместно с европейскими правоохранителями прекратила деятельность международного колл-центра с доходом в €1,2 млн, который функционировал еще с 2021 года. В ходе длительной операции на территории Молдовы были задержаны 12 участников организованной преступной группы, среди которых двое украинцев.

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В общем в этой мошеннической схеме работало около четырех сотен наемных работников, аферисты обманули многих граждан через объявления в интернете о "безопасном и быстром заработке" на инвестициях. Детали сообщили в НПУ и Офисе генерального прокурора, публикуя кадры с обысков и задержаний злоумышленников, которым грозит до 15 лет заключения.

Установлено, что к организации масштабной "схемы" причастны граждане Украины, которые совместно с представителями других государств обеспечивали работу четырех колл-центров на территории нескольких городов Молдовы.

Действовали мошенники по такой схеме: дельцы на интернет-сайтах создавали объявления, где предлагали гражданам возможность якобы безопасного, быстрого и высокого заработка после осуществления небольших инвестиций. Изображенные в рекламных объявлениях знаменитости или официальные логотипы крупных местных банков вызвали у потенциальных жертв доверие, что позволило фигурантам обмануть множество людей.

Реклама содержала ссылку на сайт, после перехода на который потенциальным клиентам предлагали быстро получить доход. В регистрационной форме "инвесторы" указывали личные данные, а дальше непосредственно на указанном сайте создавали свой счет для вложений в несуществующие финансовые продукты.

"Сверхдоходы доверчивые граждане должны были получить сразу после "инвестиции" в размере $250 или евро в акции или виртуальные валюты, которые они делали через онлайн-торговые платформы. С помощью программного интерфейса дельцы имитировали проведение дополнительных начислений и рост прибыли в сотни раз. Под видом финансовых консультантов, экспертов или брокеров с потенциальными жертвами также связывались работники колл-центра, уверявшие в надежности рекламной "схемы", – рассказали украинские правоохранители.

Следующим шагом мошенники предлагали клиентам установить на свои телефоны мобильные приложения. Так аферисты получали доступ к их банковским счетам, откуда переводили деньги. Так же они поступали с учетными записями жертв, открытыми на платформах виртуальных валют.

Когда же обманутые граждане отказывались продолжать инвестиции, злоумышленники прибегали к угрозам. Операторов в свои колл-центры они подбирали по возрасту от 20 до 45 лет и устраивали им многоэтапный тщательный отбор, в том числе проверку на полиграфе. Также обязательным условием было совершенное владение иностранными языками. А в ходе работы за операторами тщательно следил ряд участников организованной группы, которые по должностям назывались руководителями команд и администраторами.

7 августа правоохранители Украины, Молдовы и Румынии одновременно провели спецоперацию по ликвидации этой мошеннической схемы. В Молдове были задержаны 12 аферистов, двое из которых – украинцы.

В рамках этих мероприятий в указанных странах состоялось около 70 обысков в помещениях колл-центров и офисных зданиях, а также по местам жительства и в автомобилях фигурантов (девять из них граждане Украины).

Полицейские изъяли более 100 компьютеров, системные блоки, десятки телефонов, банковские карты, огнестрельное оружие, 10 авто, а также около $35 тыс. В Киеве украинские правоохранители изъяли компьютерную технику, средства связи и более 2,4 млн грн в гривневом эквивалент.

В Румынии "схема" расследуется по 120 уголовным производствам, открытым на основе 150 заявлений обманутых лиц. Установлено, что злоумышленники обманули потерпевших на €1 200 000.

Продолжается сбор доказательной базы для установления полного круга причастных к преступлению лиц и их привлечения к уголовной ответственности. Согласно законодательству Молдовы, дюжине задержанных фигурантов грозит от 8 до 15 лет за решеткой. Следствие продолжается.

Операцию по ликвидации деятельности преступной группировки проводили оперативниками Департамента стратегических расследований, следователями Главного следственного управления Нацполиции под процессуальным руководством Офиса генерального прокурора Укарины и в сотрудничестве с Европолом, Евроюстом и правоохранительными органами Молдова, Румынии.

Как сообщал OBOZ.UA, в Харькове правоохранители ликвидировали мошеннический колл-центр, который обманывал граждан Латвии, присвоив почти 11 млн грн. Организатор и четыре участника задержаны, расследование продолжается.

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