Позывной "Миф": Василий Слипак был убит в бою на Донбассе семь лет назад

Ровно семь лет назад, 29 июня 2016 года, на Донбассе погиб украинский воин и волонтер, всемирно известный оперный певец Василий Слипак (позывной "Миф"). Для него стала фатальной пуля российского снайпера.

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Гибель героя, ценой своей жизни спасшего побратимов, потрясла украинцев. О том, каким был творческий и боевой путь защитника Украины, читайте далее в материале OBOZREVATEL.

Уникальный голос, покоривший Европу

Василий Слипак родился 20 декабря 1974 года во Львове. В возрасте девяти лет он поступил во Львовскую академическую хоровую капеллу "Дударик" и пел там в течение 11 лет. Окончил Львовскую консерваторию.

В 1997 году Василий Слипак успешно прошел конкурсный отбор в Парижскую национальную оперу. Говорил он баритоном, а пел и баритоном, и меццо-сопрано, что было уникальным в своем роде явлением. Благодаря своему голосу украинец начал успешную сольную карьеру в Европе.

Около двадцати лет жизни Василия Слипака прошли за границей. Последние концерты украинца состоялись 25-27 мая 2016 года в храме Святой Троицы во французском Лионе.

Майдан и волонтерство

Любимой арией Слипака была партия Мефистофеля в опере "Фауст". Так появился позывной "Миф", под которым он защищал Украину на фронте. А любимой песней Василия была украинская народная "Месяц на небе..."

Знаменитый певец активно занимался волонтерством и благотворительностью. Еще в 90-х годах, сразу после обретения Украиной независимости, Слипак и его брат Орест одними из первых присоединились к движению "Вера и свет" – движению, созданному для помощи людям с особыми потребностями.

В момент акций протеста на Майдане у Василия был контракт в Опере, из-за которого он не смог вылететь в Киев.

Однако он стал активным участником Майдана в диаспоре: поддержал Евромайдан в Париже, регулярно отправлял гуманитарную помощью на киевский, давал благотворительные концерты.

Позывной "Миф"

С началом войны на востоке Украины Василий создал благотворительную организацию "Украинское братство", а впоследствии присоединился к добровольцам "Правого сектора". "Я пропустил Майдан, но войну не пропущу", – сказал он.

Впервые "Миф" отправился на фронт в мае 2015 года. Участвовал в боях в Песках, за Авдеевку, вернулся раненым. Вторая поездка на Донбасс состоялась в сентябре 2015 года – в Водяное, на линию разграничения. В октябре Слипак вернулся в Париж, а в июне 2016 года вновь поехал на Донбасс – хотел остаться там на полгода.

"Василий не планировал полностью отдаваться войне. Просто был очень активным человеком. Для него важно было находиться там, где он нужен: на сцене и на войне", – вспоминала подруга певца во Франции Анна Чесановская.

29 июня 2016 года 41-летний Василий Слипак погиб от пули вражеского снайпера. Ценой своей жизни он спас побратимов: украинские бойцы отбили атаку оккупантов на поселок Луганское Донецкой области со стороны Дебальцево и перешли в контрнаступление, потеснив противника с двух укрепленных позиций вблизи Логвиново.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в боях за Украину погиб племянник известной украинской телеведущей Аллы Мазур. Ему было всего 32 года.

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