Появился клон сайта президента Украины: эксперты сказали, в чем его опасность

Украинцев предупредили о появлении фишингового сайта, который имитирует интернет-ресурс офиса президента. Он используется для проведения кибератак и распространения вредоносного программного обеспечения.

Об этом сообщается на сайте Государственной службы специальной связи и защиты информации. Там отмечается, что сайт зарегистрирован в России.

В сообщении подчеркивается, что опасный ресурс зарегистрирован одним из крупнейших регистраторов доменных имен и хостинг провайдеров reg.ru.

Эксперты ведомства уже провели работу по блокированию сайта.

Как пояснил руководитель Госспецсвязи Андрей Кузьмич, фишинговые сайты обычно отличаются доменными именами от официальных ресурсов, которые они иммитируют, хотя внешне очень схожи.

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На них размещаются ссылки, по которым на компьютер пользователей загружаются файлы с вредоносными программным обеспечением.

"Не открывайте фишинговые письма, не посещайте фишинговые веб-сайты, не переходите по ссылкам на них и не загружайте файлы", – предупредил Кузьмич.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее была совершена массовая кибератака на множество сайтов украинских государственных структур. В частности, они были направлены на интернет-порталы Офиса президента, СБУ, НАБУ, ГБР, Службы внешней разведки и Государственной службы специальной связи и защиты информации.