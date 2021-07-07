Появилось видео крушения вертолета в Польше с украинцами

Появилось видео, на котором зафиксирован момент крушения вертолета с украинцами в Польше. В результате аварии пострадали три человека.

Соответствующие кадры обнародованы в YouTube-канале RadioOlsztynTV. На них видно, как борт летит над озером, а затем начинает крениться и падает в водоем (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Авария произошла 6 июля на озере Талты в Варминско-Мазурском воеводстве. Травмы получили женщина с дочерью и пилот вертолета.

Больше всего пострадала женщина, она получила повреждение позвоночника. Всех троих госпитализировали.

Видео дня

По предварительным данным, у вертолета произошли проблемы с двигателем. Борт полностью затонул в озере, его нашли на глубине 13 метров.

Пострадавших из воды достали туристы, которые проезжали на моторной лодке.

(Видео YouTube RadioOlsztynTV)

Как сообщал OBOZREVATEL, двое украинцев сильно пострадали в результате обрыва лифта в здании польского города Лодзь. Кабинка сорвалась с пятнадцатого этажа.