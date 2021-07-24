Появились новые подробности смертельного ДТП с украинцами в Польше

В результате аварии, случившейся 24 июля на трассе №784 между Радомско и Гидле в Польше, погиб один украинец. Еще семь граждан наше страны пострадали.

Об этом в эфире канала "Украина24" заявил советник-посланник посольства Украины в Польше Олег Куц. Пострадавшие были доставлены в больницы Лодзи, Радомско, Ченстохова.

По его словам, все обстоятельства трагедии устанавливаются.

"По состоянию на 17:00 по Киеву в медучреждениях находятся 4 граждан. Двоих выписали из больницы. К сожалению, имеем печальную весть, один гражданин Украины в результате ДТП погиб", – сказал он.

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Чиновник отметил, что консульство Украины ведет работу с пострадавшими.

"Пострадавшие проходят необходимые обследования в больницах. Им предоставляется вся необходимая медицинская помощь. Мы на наших страницах в соцсетях обнародовали телефоны горячей линии, просим граждан обращаться на эти номера", – сказал Куц.

Сейчас известно, что столкнулись Nissan Qashqai и автобус Volkswagen, где находились 9 пассажиров. Как рассказала третий секретарь по консульским вопросам посольства Украины в Польше Екатерина Баранецкая, автобус был организован польским работодателем и вез украинцев на работу.

По информации, предоставленной польской стороной, водитель Nissan находилась в нетрезвом состоянии.

"9 пассажиров, 7 граждан Украины и двое польских граждан, были госпитализированы. Сейчас трое находятся в тяжелом состоянии. Был установлен контакт с польской властью, она оперативно информирует о развитии событий", – сказала она.

По словам Баранецкой, у людей травмы различной степени тяжести.

Как сообщал OBOZREVATEL, на севере Польши вблизи Гданьска произошла трагическая авария. На трассе национального значения № 20 погиб гражданин Украины.