В Полтаве ребенок вернулся из садика с разрезанным языком: за дело взялась полиция

В Полтаве 2-летний мальчик оказался в больнице вскоре после того, как его забрали из детского садика. У ребенка была обнаружена рана на языке и ему пришлось наложить несколько швов. Но что именно произошло с малышом, пока неизвестно. В садике теперь ведут проверку, занимается делом и местная полиция.

Подробнее об этом читайте в материале OBOZREVATEL.

Еще в пятницу, 10 декабря, жительница Полтавы Елена Маилова забрала 2-летнего сына Адема из садика №34 и отвезла домой. Она приготовила ребенку покушать, но когда сын вошел в кухню, то попросил маму поцеловать ему язычок, потому что там болит.

Тогда Елена заглянула в рот сыну и испугалась – на языке была большая рана, словно его разрезали. В панике женщина бросилась в больницу.

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"Она позвонила воспитательнице, спросила, что случилось с ее ребенком, почему ей ничего об этом не сказали, не отвели к врачу? Воспитательница уверяла, что Адем весь день вел себя нормально, ни на что не жаловался, не плакал, кушал. Еще и ее потом обвинили, что мол это случилось уже когда она ребенка забрала из садика. Но как такое может быть? Там и часа не прошло после их возвращения домой", – говорит родственница семьи.

В больнице мама с сыном провели три дня. Адему наложили несколько швов на рану и в понедельник выписали. Пока мальчик находится дома, в садик не ходит.

Заведующая детским садиком Елена Резник заверила OBOZREVATEL, что сейчас идет проверка. И если выяснится, что ЧП произошло в садике и это скрыли, то виновные будут серьезно наказаны.

"Две воспитательницы, помощник воспитателя клянутся, что такого в группе не было. С 13 декабря у нас создана комиссия, куда вошли в том числе и родители группы, чтобы проверка была прозрачной и беспристрастной. Я сама заинтересована в том, чтобы выяснить правду. Я отвечаю за детей, за их здоровье. И обещаю, что виновные будут наказаны", – говорит Резник.

По словам заведующей, сейчас мама на контакт не идет, на звонки и сообщения не отвечает. Ей отправили запрос заказным письмом.

"Пробовали говорить с ее родственниками, но они считают, что ребенку дали какое-то лекарство, может быть появилась аллергия, потом накололи. Но такого не может быть, как могут дать лекарство маленькому ребенку? Это просто подсудное дело. Малыши в таком возрасте еще плохо говорят, и если ребенок ни на что не жаловался, то как воспитатель может понять, что у него рана во рту? Поэтому пока у нас нет факта того, что это произошло в садике, как и нет факта того, что это случилось дома. Мы разбираемся", – говорит заведующая.

Мама мальчика уже обратилась с заявлением в полицию. Она хочет знать, что именно и как произошло с ее ребенком.

"Мама написала заявление, также нам дали справку с больницы, где находился ребенок. Врачи предполагают, что мальчик мог прикусить язык. Но где и при каких обстоятельствах это произошло, мы сейчас выясняем", – сказал OBOZREVATEL спикер полиции Полтавской области Юрий Сулаев.