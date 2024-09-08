Максим Козицкий выделил из бюджета на дорогу к гостинице 25 млн грн: в ЦПК возмутились действиями главы Львовской ОВА

Глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий потратил из бюджета 25 млн грн на дорогу в гостиницу, которую построил его отец, львовский бизнесмен Зиновий Козицкий. Речь идет о гостиничном комплексе на 60 номеров в районе курортного поселка Сходница.

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Об этом пишет Центр противодействия коррупции с ссылкой на расследование NGL.media. В ЦПК отмечают, что в этой истории частные интересы спутали с государственными и "этот банкет обошелся налогоплательщикам в 25 млн грн".

"Показательно также то, что анонимные телеграмм-каналы уже начали кампанию по отмазыванию Козицких. Мол, дорога там действительно нужна. Это рассчитано на тех, кто не читал расследование. Потому что тогда все вопросы отпадут", – говорится в сообщении.

Как говорится в расследовании, комплекс расположен на улице Горной. Реконструкция этой улицы – самая дорогая в списке дорог, профинансированных Львовской ОВА в 2023 году. В то же время журналисты ставят под сомнение ее приоритетность.

На этой улице расположено менее десяти домов, в том числе заброшенных, и небольшой отель. Однако даже после реконструкции подъезды к ним остались в первозданном грунтовом виде.

"На самом деле обновленная почти двухкилометровая улица с гладким асфальтом и фонарями освещение проезжей части повлияет только на один объект, расположенный формально уже за пределами Сходницы на вершине прекрасного холма. Именно здесь стоит уже готовый к открытию роскошный комплекс для отдыха, принадлежащий Зиновию Козы Максима Козицкого. Кроме отеля на 60 номеров, самый дешевый из которых стоит от 9900 грн/ночь, здесь достраивают еще 11 отдельных коттеджей. Все это вместе позиционируют как "велнес-курорт Панорама Сходница", – говорится в материале.

Как отмечается, реконструкцию этой улицы на 12,76 млн грн начали осенью 2021 года, однако подрядчик – турецкая компания "Онур" – успел до конца года отремонтировать за счет государственного бюджета лишь незначительный отрезок на 1,9 млн грн. После начала полномасштабного вторжения России строительство остановилось на 1,5 года.

В июне 2023 года поселковый глава Сходницы Иван Пиляк официально обратился к Козицкому с просьбой продолжить ремонт на средства областного бюджета. Глава ОВА согласовал продолжение реконструкции, однако стоимость ее выросла до 25 млн грн.

"Раньше для выделения денег необходимо было решение областного совета, однако за последние два года депутаты полностью потеряли влияние на распределение областного бюджета, которым теперь распоряжается исключительно ЛОВА", – пишут журналисты.

Также NGL.media пишет, что строительством гостиницы занималась компания "Нормаз Плаза", 50% которой принадлежит Зиновию Козицкому.

Приблизительно в двух километрах от "Панорамы Сходница" расположен хутор Гута. В августе этого года минимум четыре гектара в Гуте перешли в собственность Зиновия Козицкого и его бизнес-партнера, львовского нотариуса Элеоноры Тертичной.

Местные убеждены, что здесь будут строить новый большой комплекс отдыха. На такие планы намекает состояние дороги, ведущей к хутору.

Дорогу в Гуту значительно расширили и обезопасили от подмывов, обустроив несколько гидротехнических сооружений. Расширенный и укрепленный отрезок протяженностью около 1,7 км завершается как раз у участков Козицкого и Тертичной.

Дорога до хутора Гута усеяна строительной техникой турецкой компании "Онур", которая построила и первый почти двухкилометровый отрезок к "Панораме Сходница".

Первую часть дороги заказывал Сходницкий поссовет, а оплачивали работу из областного бюджета, а вторую часть заказал и оплачивает частный инвестор. В "Онуре" отказалась раскрыть его имя.

Расследователям удалось узнать, что заказчиком реконструкции дороги в Гуту является ООО "Нормаз Плаза", а стоимость проекта составляет 24,45 млн грн.

Стоимость реконструкции примерно 1700 метров лесной дороги соизмерима со стоимостью ремонта и освещения ул. Горной протяженностью 1,9 км, который обошелся в 25 млн грн. Таким образом, общая стоимость составит почти 50 млн грн, из которых половина оплачена на средства налогоплательщиков.

"Решение о таком использовании бюджетных денег принимал глава Львовской ОВА Максим Козицкий, что является очевидным конфликтом интересов – ведь единственным реальным выгодоприобретателем наибольшего расхода ЛОВА на дороги в 2023 году оказалась компания его отца", – говорится в материале.

СМИ подытожило, что Максим Козицкий отказался от комментариев, а его заместитель Юрий Бучко убеждает, что у ЛОВА ничего не знают об этой дороге в Сходнице.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине запустили портал, с помощью которого украинцы смогут сообщать о коррупции. Тем, чьи данные будут подтверждены в суде, обещали выплачивать компенсации.

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