После задержки в два с половиной месяца опубликован указ президента Владимира Зеленского о введении санкций против крупнейшего контрабандиста Александра Акста.

30 июля СНБО на своем заседании ввело санкции против контрабандиста Александра Акста и против крупнейшей контрабандной схемы "Премиум-пакет", решение огласил секретарь СНБО Данилов. Однако произошло небывалое событие – президент Зеленский... забыл опубликовать указ! И санкции не вступили в силу.

С тех пор я несколько раз писал и напоминал об этой скандальной истории – ведь контрабандист продолжал работать даже после решения СНБО. Когда прошло два месяца, я обратился к секретарю президента Марии Левченко, чтобы она все-таки нашла данный указ и передала на подпись Зеленскому, ведь это позорно выглядит, надо свои решения подписывать, иначе выглядит будто президент покрывает контрабанду под крышей СБУ.

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И надо сказать, после моего личного обращения Мария показала, что она там единственный ответственный человек. 13 октября указ о санкциях против Акста и комапании "Премиум-пакет" был опубликован на сайте президента. Дата там стоит указа 6 октября – видимо, с публикацией на сайте очень не спешили. С цифровизацией, видимо, большие проблемы в ОП.

Но дело сделано, теперь МВД обязано лишить Акста вида на жительство, а СБУ расследовать его контрабандную деятельность. Напоминаю, что Акста внесла в санкционный список полиция, а СБУ, которая непосредственно отвечает за борьбу с контрабандой, почему-то Акста контрабандистом не считает, надеюсь, теперь-то, после указа, откроют дело и начнут наконец по нему работать.

Говорят, в Борисполе огромный склад с арестованным имуществом "Премиум-пакета" на многие миллионы долларов, как бы не пропали ценности...

В любом случае, начало положено: спасибо, Маша!

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