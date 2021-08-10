Потеряла сознание в воде: в Одессе чудом спасли девочку, которая едва не утонула. Фото и видео

В Одессе в микрорайоне Лузановка на пляже спасли восьмилетнюю девочку. Ее без сознания достали из воды и чудом откачали.

Как сообщил Telegram-канал Х***ая Одесса, реанимационные мероприятия продолжались около пятнадцати минут. Девочке помощь оказали еще до приезда скорой - мужчина и женщина, которые в тот момент находились поблизости (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

Как рассказали очевидцы произошедшего, они услышали крик женщины, которая бежала из воды с ребенком на руках. При этом девочка была без сознания. Ее вытащили на берег и к ребенку сразу бросились на помощь. Среди них были, как и сами отдыхающие, так и спасательная служба, представители которой дежурили на берегу.

Видео дня

Через короткое время приехали медики. Ребенку оказали первую медицинскую помощь и отвезли в больницу.

В аналогичных случаях, когда человека без сознания достают из воды, спасатели советуют: человека, которого достали из воды уложить на спину, очистить ей ему рот и сделать пять выдохов в рот и начать сердечно-легочную реанимацию.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве на озере утонула беременная женщина 22-х лет, которая на тот момент отдыхала с парнем.