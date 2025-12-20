Пострадавшие до сих пор в реанимации: судье, сбившей детей в Харькове, сообщили о подозрении

В Харькове судье одного из районных судов сообщили о подозрении по делу о дорожно-транспортном происшествии, в результате которого тяжело пострадали двое детей. Авария произошла 18 декабря 2025 года на одной из городских улиц.

О ходе досудебного расследования сообщили в Харьковской областной прокуратуре. Информацию также обнародовал Офис генерального прокурора.

По данным следствия, 18 декабря около 15:50 водитель автомобиля Hyundai Accent, двигаясь по городу, совершила наезд на двух пешеходов. Правоохранители установили, что во время проезда нерегулируемого пешеходного перехода она не сбавила скорость движения и не предоставила преимущество людям, которые переходили проезжую часть дороги.

В результате дорожно-транспортного происшествия тяжкие телесные повреждения получили две несовершеннолетние девушки в возрасте 13 и 14 лет. Пострадавших доставили в медицинское учреждение, где они сейчас находятся в реанимационном состоянии.

Судье сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного частью второй статьи 286 Уголовного кодекса Украины — нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее тяжкие телесные повреждения потерпевшим. Санкция статьи предусматривает до 8 лет лишения свободы. Сейчас проводятся необходимые следственные и процессуальные действия для установления всех обстоятельств аварии.

Прокуроры готовят представление в Высший совет правосудия о предоставлении согласия на избрание судье меры пресечения. Досудебное расследование осуществляет второй следственный отдел Территориального управления Государственного бюро расследований с дислокацией в Харькове, подчиненный ТУ ГБР в Полтаве.

В то же время в прокуратуре напомнили, что согласно статье 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.

Ранее OBOZ.UA сообщал, детали этой аварии. Девушки-подростки получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы. По состоянию на 19 декабря пострадавшие находились в реанимационном отделении.

