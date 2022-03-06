Потерь нет? В сети показали погибших российских солдат на полях Николаевщины 18+

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Сражение с российскими оккупантами в Николаевской области закончилось полным уничтожением врага. В сети показали погибших солдат РФ, буквально "разбросанных" по полю.

Видео появилось в Telegram-канале "Актуальная Украина". Украинский военный заснял трупы противника и захваченную технику.

"Делаем эвакуацию техники пид*ров", – сказал боец.

Напомним, Россия продолжает утверждать, что потери ее армии в Украине минимальные.

Видео 18+

Как сообщал OBOZREVATEL, с начала Великой Отечественной войны Украины убиты уже более 11 тысяч российских оккупантов. Также противник потерял почти 300 танков.

Воздушные силы ВСУ за время войны уничтожили уже 88 единиц вражеской авиации. Только за 5 марта украинская армия уничтожила 9 самолетов и вертолетов противника.

#stopwar

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