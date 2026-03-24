На Николаевщине в городе Первомайск полиция задержала мужчину, который отправил жене посылку со взрывчаткой. В результате чего женщина погибла, а двое малолетних детей получили ранения. Злоумышленнику грозит до 15 лет лишения свободы.

Об этом сообщили в областной прокуратуре и полиции. Правоохранители устанавливают все обстоятельства и причины совершенного преступления.

Детали преступления

Военный изготовил самодельное взрывное устройство, замаскированное под электронную сигарету. Положил устройство в посылку вместе с пищевыми продуктами и отправил жене через почту, рассчитывая, что она воспользуется этим предметом.

Когда женщина получила посылку то действительно попыталась использовать "сигарету". Произошел взрыв, в результате которого она погибла на месте происшествия.

Также получили травмы их полуторагодовалая дочь и шестилетний сын. Девочку с осколочными ранениями лица и туловища и ее брата медики госпитализировали. Сейчас жизни детей ничего не угрожает, они находятся под наблюдением врачей.

Расследование

В полиции отметили, что происшествие произошло вечером 20 марта в центре Первомайска. На спецлинию 102 поступило сообщение от спасателей о том, что в квартире взорвался неизвестный предмет, в результате чего погибла женщина и пострадали двое малолетних детей.

Правоохранители, прибывшие на место происшествия, в ходе осмотра установили, что сдетонировало самодельное взрывное устройство, которое находилось в присланной мужчиной-военнослужащим посылке.

Сотрудники полиции при участии специалистов управления криминального анализа установили местонахождение злоумышленника и задержали его в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

В ходе проведения обыска по месту жительства семьи, правоохранители обнаружили еще семь гранат, пять тротиловых шашек, по две единицы пластической взрывчатки, зажигательных трубок, взрывателей, накольных механизмов, 39 детонаторов и 60 патронов к автоматическому оружию.

Что ожидает злоумышленника

Следователи сообщили задержанному о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины: п. 5 ч. 2 ст. 115 (Умышленное убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих лиц) и по факту незаконного хранения оружия по ч. 1 ст. 263.

Фигуранту грозит до 15 лет заключения или пожизненное лишение свободы.

Суд уже избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.

Досудебное расследование продолжается. Правоохранители устанавливают все обстоятельства и причины совершенного преступления.

