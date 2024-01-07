Поставщица самых дорогих в истории яиц для ВСУ приобрела 4 гостиницы в Хорватии: расследование

Украинка Татьяна Глиняная, скандально известная как поставщик продуктов питания для Вооруженных сил Украины, в том числе яиц по 17 гривен, оказалась владелицей четырех гостиниц в курортном городе Сплит (Хорватия). В таком статусе она начала появляться на этих объектах в прошлом году.

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Об этом стало известно из расследования "NV Бизнес". Благодаря данным из местного бизнес-реестра удалось установить, что с осени 2023 года Глиняна стала бенефициаром компаний "Zen Adria doo", "Pigment doo", "Mimoza doo". А в еще одной фирме "Nazarii doo" она стала основательницей в 2016 году (в 2022 году на время ее владельцем становилась дочь Ирина Кут).

Эти фирмы владеют такими отелями в Сплите:

– Бутик-отель Mirari, в котором есть 18 комнат, ресторан и бассейн на крыше;

– Отель Ora категории 4*, в котором есть 24 номера, ресторан и конгресс-центр на 50 человек;

– Бутик-отель Luxe категории 4*, в котором есть 30 номеров, ресторан, СПА-центр и конференц-комнату на 8 человек;

– Отель Posh категории 5*, в котором есть 6 апартаментов, бассейн на крыше, СПА-центр.

Отели в таких локациях, которые имеют 18 и более номеров, стоят от 2,5-3 млн евро. Таким образом, для приобретения четырех отелей в центре Сплита нужно более 10 млн евро.

Напомним, что ранее, в 2020 году, Татьяна Глиняна уже фигурировала в коррупционном скандале с Минюстом. Тогда ООО "Актив компани" начало участие в государственных закупках, но не достигнув успеха, развернуло активную информационную кампанию против конкурентов с целью блокирования их работы.

Глиняная выступала основательницей этого ООО. Еще тогда отмечалось, что женщина неоднократно была задействована в коррупционных скандалах и историях с передачей взяток (фирмы "Хутровик" и "Визит"), но постоянно приходила в качестве свидетеля благодаря своим связям.

Стоит добавить, что Глиняну называют лидером одной из крупнейших бизнес-групп, которые поставляют продукты Вооруженным силам Украины с декабря 1995 года. Она лично была основательницей в компаниях так называемой "белоцерковской группы". Это, в частности, ООО "Премиум компани", ООО "Визит", ООО "Укрпродакорд ВР" и ООО "Гранд консалт".

Как сообщал OBOZ.UA:

– В прошлом году журналисты опубликовали копию контракта Минобороны по поставке продуктов питания в тыловые части ВСУ. В частности, в документе указывалась закупка яиц за 170 грн за десяток вместо 70 грн. Цены на другие товары тоже были завышены в разы. В общей сложности речь шла о закупке более чем на 13 млрд грн. Эти данные позже подтвердила Государственная аудиторская служба.

– Договор на поставку продуктов был заключен с "Актив компани". За этой компанией может стоять Дмитрий Крючков. Буквально за несколько месяцев до подписания контракта "Актив компани" возглавил Валерий Мелеш, который ранее работал в компании Крючкова.

– Впоследствии стало известно, что в Украине задержали предпринимателей, присваивавших бюджетные деньги, выделенные на закупку продуктов для военных. В частности, делки продавали военнослужащим яйца по 17 грн/шт., хотя сами покупали их по 4-4,5 грн/шт. В общей сложности государству нанесли ущерб на 4,6 млн грн.

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