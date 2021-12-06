Посольство США – о повреждении меноры в Ужгороде: ждем быстрого расследования. Фото

Посольство США в Украине выразило огорчение тем, что в Ужгороде сломали ханукальную менору и выбросили ее в реку. В ведомстве рассчитывают на быстрое расследование случившегося.

Об этом говорится в их заявлении, опубликованного в Twitter. В нем также осуждается антисемитизм (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

"Огорчены новостями о повреждении ханукальной меноры в центре Ужгорода. Мы ожидаем скорейшего расследования. Соединенные Штаты поддерживают Украину в осуждении антисемитизма", – отметили в посольстве.

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Инцидент с восьмиметровой ханукальной менорой произошел 5 декабря в Ужгороде. Неизвестные повредили ее и выбросили в реку.

Представители еврейской общины обратились в полицию. Правоохранители открыли уголовное производство по части 1 статьи 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Виновникам может грозит от 8,5 до 17 тысяч гривен штрафа или до 5 лет ограничения свободы.

Как сообщал OBOZREVATEL, в 2020 году житель Киева надругался над ханукальным светильником на Контрактовой площади, снимая свои действия на видео. Впоследствии полиция объявила ему подозрение и передала дело против него в суд.

Напомним, что в 2021 году Хануку отмечали с вечера воскресенья 28 ноября по вечер понедельника 6 декабря.