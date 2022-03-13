Пособнице оккупантов, которую сделали 'мэром' Мелитополя, объявлено подозрение

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Пособнице российских оккупантов Галине Данильченко, которую назначили и.о. "мэра" Мелитополя, сообщили о подозрении по факту государственной измены. Если вина будет доказана, то ей может грозить вплоть до пожизненного лишения свободы.

По данным следствия, депутат Мелитопольского горсовета Данильченко в ущерб государственному суверенитету, территориальной целостности, неприкосновенности Украины и информационной безопасности, осуществила переход на сторону врага в условиях военного положения. Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры.

Для выполнения полученной от представителей РФ задачи представительница местной власти провозгласила себя "исполняющей обязанности Мелитопольского городского головы" и активно осуществляла действия по организации и упорядочению оккупационных властей на территории Мелитополя и Мелитопольского района.

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Провозгласив о создании неопределенного законодательством Украины органа – "Комитет народных избранников", подозреваемая призвала граждан Украины к его поддержанию и прекращению сопротивления жителей города оккупационным властям. Досудебное расследование по уголовному производству осуществляется Управлением СБУ в Запорожской области.

Напомним: российские оккупанты назначили вместо похищенного мэра Мелитополя своего "и.о. городского головы" Галину Данильченко. Она сразу обратилась к мелитопольцам и заявила, что сейчас нужно "подстроить все механизмы под новую действительность".

Как сообщал OBOZREVATEL, российские оккупанты 11 марта похитили мэра Мелитополя Ивана Федорова. Мужчину, отказавшегося от сотрудничества с врагом, увезли в неизвестном направлении. В ОП вскоре показали видео похищения.

Так называемая прокуратура "ЛНР" заявила, что против политика возбудили уголовные дела. Его обвинили в терроризме.

В субботу, 12 марта, мелитопольцы вышли на акцию протеста с требованием освободить их мэра.

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