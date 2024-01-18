После первой аварии в Польше маленькая украинская беженка стала инвалидом, а теперь погибла: что известно о ДТП

Ужасная трагедия произошла в Польше. Там 13 января в городе Осовице на скоростной трассе S5 автомобиль Opel Astra под управлением 69-летнего гражданина Польши выехал на встречную полосу и столкнулся с микроавтобусом Mercedes Vito, в котором ехали пять человек.

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В результате ДТП погибла 4-летняя украинская девочка и 68-летний поляк, который находился за рулем. Мама украинки, а также жена погибшего водителя сейчас в больнице.

Девочка возвращалась после реабилитации в одном из медучреждений Польши. За полгода до гибели ребенок также попал в аварию и получил тяжелейшие травмы. После них девочка стала инвалидом.

Подробнее об этом читайте в материале OBOZ.UA.

Виновник аварии ехал против движения

Авария случилась в субботу, 13 января на скоростной трассе в городе Осовице. По сообщению польской полиции водитель автомобиля Opel Astra по непонятным причинам выехал на скоростную трассу и 20 км ехал против движения.

В соцсетях есть видео, где видно как машина мчится по полосе встречного движения. Вскоре он лоб в лоб сталкивается с Mercedes Vito. 69-летний нарушитель, поляк, погиб на месте. Как потом выяснилось, он был пьян и убегал от полиции.

В Mercedes находились пять человек: украинка Катерина Волкова со своей 4-летней дочерью Ксенией. Водитель 68-летний поляк Евгениуш Стемпень и его жена Дорота, а также еще один пассажир. Водитель и ребенок получили тяжелые травмы, их вертолетом доставили в больницу.

Девочка скончалась на следующий день, а о смерти Евгениуша стало известно утром в понедельник 15 января. Мама девочки и жена водителя сейчас находятся в больнице, они также получили травмы.

Пережила аварию и стала инвалидом

Как выяснилось, погибшая Ксения с мамой приехали в Польшу в марте 2022 года. Из Сум они эвакуировались из-за войны. Все, что они сумели забрать с собой – это два чемодана вещей. Семья надеялась найти в Польше спокойную и безопасную жизнь.

Сначала они жили в центре для беженцев, потом им дали жилье и они переехали в город Бжезины.

Туда вскоре приехали родственники семьи – 47-летний отец Кати с ее 17-летней сестрой. Катя была беременна и в Польше родила вторую дочь Лилию.

Маленькая Ксения подрастала, она была очень веселой девочкой, училась рисовать, любила кататься на самокате.

Летом 2023 года Ксения отправилась вместе с дедушкой и тетей в путешествие на машине. Однако произошла трагедия, они попали в ДТП. Дедушка и тетя погибли, а Ксения получила тяжелые травмы. У нее был перелом отдела шейного позвоночника, перелом бедра, ушиб грудной клетки и хроническая дыхательная недостаточность.

К сожалению, маленькая девочка больше не могла ходить и передвигалась на инвалидной коляске. Мама девочки пережила шок и очень боялась потерять ребенка. Она осталась с двумя детьми, одна из которых не могла ходить и даже стоять самостоятельно.

Помогать Ксении взялись в реабилитационном центре. А также заботу об украинке взял на себя владелец строительных магазинов Евгениуш Стемпень.

Вместе с девочкой погиб польский меценат

В Польше в своем повете Евгениуш Стемпень был известен как меценат. Несколько лет назад он даже получил награду за свою благотворительность.

Перед Новым годом он помог Ксении с мамой поехать на две недели в реабилитационный центр. В городе, где жила украинская семья, как раз на эти дни запланировали концерт при церкви, деньги от которого должны были пойти на помощь Ксении.

Однако когда меценаты и украинская мама с дочерью возвращались назад, ужасный случай оборвал жизнь ребенка.

Как написал у себя на страничке в Facebook один из пациентов реабилитационного центра Анджей Смея, несмотря на шрамы на лице и инвалидную коляску, Ксения всегда улыбалась.

"Мы планировали встретиться с ними летом на курорте, в июне. Но по дороге назад они встретили убийцу на дороге".

Как сообщили знакомые семьи, муж Катерины был на заработках в Чехии. Для него Евгениуш как раз подготовил работу, он должен был соединиться со своими родными.

Сейчас он уже в Польше, ему нужно заниматься похоронами и помогать жене с младшей дочерью.

Сама Катя, по словам знакомых, находится в тяжелом моральном состоянии. Последние полгода для нее были и так очень тяжелыми – смерть родных и травмы старшей дочери, которая теперь не могла быть ни минуты без посторонней помощи. А также в семье подрастает младшая девочка, которой нужен уход и внимание.