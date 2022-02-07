"Пациенты плакали, а врачи наживались": что произошло с расследованием резонансного дела на Житомирщине

Спустя четыре месяца после громкого разоблачения житомирских медиков на коррупционной схеме по продаже дорогостоящих лекарств, которые должны были выдаваться пациентам бесплатно, дело "заглохло". Ни одному фигуранту не объявлено о подозрении, а отстраненные ранее врачи вернулись на работу. Один из тех, кого считают организатором схемы, является депутатом горсовета.

Что происходит с расследованием резонансного дела – читайте в материале OBOZREVATEL.

О громком разоблачении группы медиков в сентябре 2021 года сообщило Управление СБУ в Житомирской области.

"Служба безопасности Украины разоблачила медиков Житомирского областного онкологического диспансера на коррупционной схеме. Злоумышленники заставляли онкобольных покупать дорогостоящие лекарства в аптеках, хотя медикаменты им бесплатно предоставляло государство", – говорится в сообщении ведомства.

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По информации службы, организовал противоправную деятельность заведующий одним из отделений онкоцентра совместно со своим коллегой. Медики назначали больным лечение, а дорогостоящие лекарства предлагали покупать в аптеках – это при том, что данные медикаменты они бесплатно получали от государства на каждого больного.

"Медики-мошенники "списывали" полученные лекарства и продавали их частным аптекам за полцены. Препараты сбывали в нескольких областных центрах. Схема действовала как минимум последние полгода, – рассказали в СБУ.

Во время обысков, проведенных в служебных кабинетах фигурантов и их автомобилях, а также в аптечных пунктах, задействованных в противоправной схеме, изъяли почти 500 тыс. гривен наличных и очередную партию готовых к "сбыту" лекарств – 50 упаковок дорогостоящего медпрепарата.

Речь шла о "Паклитеро", средняя цена которого в Украине составляет около 1 250 грн, но доходит и до 3,2 тыс. Правоохранители по состоянию на 12 ноября уже готовы были сообщить о подозрении четырем фигурантам расследования (среди них трое медиков онкодиспансера. – Ред.).

"За это время нами были проведены следственные действия, позволяющие сообщить о подозрении. Проекты подозрения уже сделаны по этому поводу, и мы инициировали заседание в областной прокуратуре на вторник, где будем взвешивать доказательства, которые у нас есть. Лично мы считаем, что на четырех человек уже собраны доказательства и можно предъявлять подозрения. Среди них есть должностные лица", – рассказывал тогда замначальника ГУНП в Житомирской области, начальник следственного управления Владимир Шевцив.

Однако дальше что-то пошло не так.

По информации пациентов онкоцентра, отстраненные еще в начале октября медики уже вернулись на работу. Также выяснилось, что подозрения до сих пор никому так и не объявлены.

Это подтвердила OBOZREVATEL и спикер полиции Житомирщины Алла Ващенко. "Расследование продолжается, подозрения никому не объявлены. Проводятся экспертные исследования, которые назначены следователями, и анализ большого объема изъятых документов", – добавила она.

Что касается возвращения на работу фигурантов уголовного производства, то это, говорит спикер ГУНП, уже вопрос к руководству больницы. Однако в Житомирском онкодиспансере прояснить этот вопрос так и не удалось.

Журналисты OBOZREVATEL неоднократно звонили руководству онкодиспансера, однако директор Игорь Сабадаш сначала якобы находился на заседании в области и в учреждении никак не могли определиться, кто сможет прокомментировать ситуацию. А потом с Сабадашем просто не соединяли, аргументируя тем, что "его нет в кабинете" и "идет следствие, мы комментариев не даем".

То, что руководитель медучреждения спрятался за спиной подчиненных, конечно, наводит на определенные выводы.

Сам же врач и депутат Сергей Гринчук, который является одним из фигурантов расследования (источник утверждает, что он якобы "мозг схемы"), в комментарии OBOZREVATEL также заявил, что никто не задержан и никому не вручили подозрение.

"На сегодняшний день я работаю врачом, как и работал. Я вообще не имею никакого отношения к тому, что написали об этом", – добавил он.

А вот пациенты убеждены, что "дельцам снова удалось уйти от ответственности".

"Очень трудно доказать, когда на черное говорят белое. Мы, онкобольные, полностью беззащитны: если хочешь жить – плати, у кого нет денег – умирай! Пациенты плакали, а врачи наживались – как на такое можно спокойно смотреть?!" – эмоционально поделилась с OBOZREVATEL жительница Житомирской области.

По ее словам, она и другие онкобольные уже теряют веру в справедливость. Мол, если и это дело не закончится ничем, тогда у людей рухнет последняя надежда на изменения. "Понимаете, они (врачи. - Ред.) не бедные – могут откупиться", – считает женщина.

Самый известный фигурант – Сергей Гринчук – в 2020 году стал депутатом Житомирского городского совета (баллотировался от ОПЗЖ). Он – заведующий химиотерапевтическим отделением коммунального некоммерческого предприятия "Житомирский областной онкологический диспансер" Житомирского областного совета.

Гринчук уже ранее попадал в скандал, после которого в августе 2020 года был переведен с должности завотделения на должность врача-онколога. Однако не согласился с этим и обратился в суд.

"25.08.2020 года он был уведомлен администрацией о переводе с занимаемой должности на должность врача-онколога, а из содержания приказа № 79/ОД узнал, что его перевод состоялся с целью усовершенствования работы отделения и снятия социального напряжения, которое возникло после публикации в интернете видеозаписи о работе химиотерапевтического отделения и вызвало масштабные возмущения и недовольства в обществе по поводу деятельности отделения и заведения в целом", – говорилось в материалах суда.

Указанный приказ Гринчук посчитал незаконным, поскольку согласия на перевод на другую должность он не давал, а информация о нарушениях в онкоцентре к нему якобы не имела никакого отношения.

В итоге решением Богунского районного суда от 16 декабря 2020 года (судья Людмила Семенцова) Сергей Гринчук был восстановлен в должности заведующего химиотерапевтическим отделением. Онкодиспансер решение суда первой инстанции не обжаловал, и год назад – 22 января 2021 г. – оно вступило в законную силу. И вот новый грандиозный скандал.

(Продолжение следует...)