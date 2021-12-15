После ДНК-теста отец узнал, что двое детей не его – теперь сидит в тюрьме: детали ЧП на Хмельнитчине

Многодетный отец Сергей Черный, житель Хмельницкой области, разозлился на сына и дочку и "повоспитывал" их раскаленной кочергой. До этого дня пятерых детей растили в любви и заботе, однако все изменилось после вмешательства бывшей жены. Во время записи телепрограммы мужчина узнал, что двое детей не его, а спустя месяц оказался за решеткой.

Подробнее о ситуации читайте в материале OBOZREVATEL.

У Сергея уже третья семья. В первом браке детей не было, во втором родилось трое: два мальчика и девочка. Его экс-супругу Любовь лишили родительских прав, а детей – Артема, Илюшу и Софийку – забрали в интернат. Спустя почти полтора года Сергею удалось "отвоевать" их, он стал растить их с гражданской женой Катериной.

С молодой женщиной он познакомился, когда работал в лесничестве с ее отцом. На тот момент ее сыну Никите от неудачных отношений было 4 месяца. У Сергея и Катерины появился и общий ребенок – Вадим, сейчас ему чуть более года.

Видео дня

"Пара жила очень дружно, – говорят местные жители. – Большая многодетная и дружная семья. Дети Сергея очень любят Катерину, она действительно хорошо заботится о них".

Но спустя время в семье начались проблемы. Оказалось, что лишенная родительских прав предыдущая жена Сергея заявила, что его самый младший сын, которого родила Катерина, не от него, так как мужчина якобы бесплоден.

Шокированный многодетный отец не знал, что и думать: изо дня в день его грызли сомнения. Он стал меньше внимания обращать на младшего сынишку и Катерина обратилась на телевидение – в программу "Тайны ДНК". Женщина решила доказать мужу, что это действительно их общий ребенок.

Проведенная экспертиза ДНК подтвердила, что Сергей – отец мальчика, но также выяснилось, что двое сыновей от предыдущего брака – точно не его. Однако мужчина не отказался от них.

Программа вышла в апреле 2021 года, а уже через месяц произошло страшное.

Вечером десятого мая в семье разгорелась ссора. Сергей разозлился из-за того, что семилетняя Софийка и восьмилетний Илья не досмотрели за младшим братиком и тот обжег себе пальцы. Тогда отец решил их "проучить", чтобы поняли, как это больно. Мужчина схватил раскаленную в печи кочергу и стал бить ею детей: удары наносил по попе, спине, ногам…

Взрослые не отвезли детей в больницу, разве что отец прикладывал какую-то мазь, но она не сильно помогла. Несмотря на то, что ожоги уже были инфицированы, брата с сестрой отправили в школу…

Неладное заподозрила учительница – она заметила, что Илья хромает. Во время осмотра ребенка оказалось, что он весь в пузырях от ожогов. К директору привели и Софийку – у нее тоже обнаружили страшные следы "воспитания". Сначала девочка заявила, что ее побил брат, выгораживала отца – однако потом все же призналась. Мальчик добавил, что папа наказал их за то, что не слушались маму.

В селе Балин говорят, что в этой семье детки были ухоженными, Катерина с ними дома занималась, Сергей тоже был хорошим отцом – часто приходил в школу.

Местные жители разводят руками и не понимают, как такое могло произойти. Правда, признаются: после выхода телепрограммы ходило много слухов и сплетен.

Однако, как выяснил OBOZREVATEL, если Сергей ранее не попадал в поле зрения полиции, то его жена Катерина – да. Причем, за избиение детей, в результате которого один из ее сыновей стал инвалидом. Из-за этого ей дали пять лет условно и в 2017 году лишили родительских прав.

Детей госпитализировали, а следователи Каменец-Подольского районного управления Национальной полиции в Хмельницкой области открыли уголовное производство по ст. 127 (Пытки) и 166 (Злостное неисполнение обязанностей по уходу за ребенком) Уголовного кодекса Украины. 37-летнему Сергею Черному объявили о подозрении и взяли под стражу.

Во время суда мужчина раскаялся в содеянном и просил суд строго его не наказывать. Также на заседании адвокат Черного просил признать смягчающим обстоятельством в частности то, что за некоторое время до совершения преступления мужчина участвовал в программе, во время которой узнал, что двое его сыновей (один из которых пострадавший Илья), не являются генетически его родными детьми.

В итоге Дунаевецкий районный суд Хмельницкой области приговорил Сергея Черного к четырем годам лишения свободы (максимальное возможное наказание – пять лет).

Трое детей, младший из которых имеет множество проблем со здоровьем, снова оказались в интернате, а еще один суд рассматривает вопрос о лишении Сергея Черного родительских прав. Полтора месяца назад, когда мужчина уже был за решеткой, у него родился еще один ребенок.