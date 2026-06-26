Пошёл на встречу и не вернулся: в Днепропетровской области нашли мертвым 21-летнего мужчину. Фото

В Каменском, что в Днепропетровской области, обнаружили мертвым 21-летнего Мурата Синджар-Савчука. Мужчина пропал вечером 18 июня.

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Обстоятельства его гибели, по состоянию на момент публикации, устанавливаются. Об этом сообщил 9 канал со ссылкой на один из местных Telegram-каналов.

Что известно

Вечером 18 июня Мурат Синджар-Савчук перестал выходить на связь. Незадолго до этого он отправился на встречу с другом в районе Соцгорода в Каменском. В последний раз его видели примерно в 22:00. После этого связь с ним прервалась.

После исчезновения родственники мужчины обратились за помощью, а к поискам подключились правоохранители. Впоследствии 21-летнего Мурата Синджар-Савчука нашли мертвым.

На момент публикации обстоятельства гибели молодого человека устанавливаются.

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Напомним, в селе Репужинцы Черновицкого района во время купания пропали мужчина 1976 года рождения и двое детей 2018 года рождения. К поискам привлекли спасателей ГСЧС, сотрудников полиции с дроном и служебной собакой, медиков, а также местных жителей, которые обследуют акваторию на собственных лодках.

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