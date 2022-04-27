"Пошутил" о заминировании АЗС в первый день войны и получил тюремный срок

Жителя Тернопольской области приговорили к 5 годам лишения свободы за попытку дестабилизации общественного порядка. В первый день полномасштабной войны против РФ мужчина сообщил правоохранителям неправдивую информацию о заминировании АЗС в городе Теребовля.

Об этом сообщается на сайте Офиса генерального прокурора. Действия жителя Теребовли квалифицировали по ч. 2 ст. 259 Уголовного кодекса Украины (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности).

По результатам проверки на заправке взрывных устройств и взрывоопасных веществ не обнаружили. А вот мужчина, пытавшийся распространить панические настроения в городе, был найден и задержан в тот же день, 24 февраля.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее В Бучанском районе Киевской области задержали 17-летнего местного жителя, которого подозревают в государственной измене. Несовершеннолетний якобы украинец помогал оккупантам, а также вместе с ними грабил дома жителей предместья столицы.