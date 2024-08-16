Портнов выиграл суд против ЦПК, организация выплатила юристу 39 тыс. грн: в чем дело

Общественная организация "Центр противодействия коррупции" перечислила юристу Андрею Портнову более 39 тысяч гривен. Это произошло во исполнение решения суда по делу о защите достоинства, чести и деловой репутации экс-заместителя главы Администрации президента времен Януковича.

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Об этом сообщают "Українські новини" со ссылкой на его адвокат Анну Косинову. Ранее ЦПК, "Украинская правда" и "Фокус" проиграли апелляцию, заставившую их заплатить Портнову компенсацию.

Отмечается, что на этот раз апелляционная инстанция оставила без изменений постановление Печерского райсуда Киева, которым "Центр противодействия коррупции" и два издания обязаны "опровергнуть распространенные ложные утверждения" о юристе.

Речь идет о блоге "Коллаборанты, предатели, приспешники России", который был подписан авторством ЦПК и обнародован в "УП" и "Фокусе" еще в июле 2023 года. Суд признал публикацию "недостоверной и порочащей честь, достоинство и деловую репутацию" Портнова. Также он признал недостоверным утверждение о его "пророссийской" и "антиукраинской" деятельности.

Издания должны были разместить опровержения на своих вебсайтах, а ЦПК – в своем Telegram-канале. Также каждый из трех ответчиков по этому делу должен был уплатить Портнову более 39 тыс. грн в качестве компенсации судебного сбора и расходов на оказание юридической помощи.

В конце июля "Фокус" перечислил указанную сумму юристу и опубликовал опровержение. Теперь по решению Государственной исполнительной службы такую же сумму принудительно уплатил ЦПК – согласно квитанции о транзакции, это 39 247,2 гривны.

По данным СМИ, в этом году юрист выиграл три судебных процесса в Дарницком районном суде Киева относительно клеветы в издании "Бизнес.Цензор" и журналиста Юрия Бутусова, а также иски относительно каналу "Прямой" и "Громадське".

Как сообщал OBOZ.UA, в 2021 году США ввели санкции против адвоката Андрея Портнова и его благотворительного фонда. Он стал единственным украинцем, тогда попавшим в этот список.

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