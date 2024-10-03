Помогали врагу сорвать поставки техники и оружия на передовую: семья агентов российского ГРУ проведет 15 лет за решеткой. Фото

Суд вынес приговор двум предателям – брату и сестре из Изюмского района Харьковщины. Они приговорены к 15 годам заключения за сотрудничество с военной разведкой РФ. Вражеские агенты собирали и передавали оккупантам подробную информацию о расположении ВСУ и объектах железнодорожной инфраструктуры для планирования диверсий.

Видео дня

Об этом сообщили пресс-службы Офиса Генерального прокурора и Службы безопасности Украины. Как отмечается, осужденные проживали в поселке Донец Изюмского района.

По данным следствия, предатели работали на местном коммунальном предприятии. А в поле зрения оккупантов попали из-за своих антиукраинских сообщений в прокремлевских Телеграмм-каналах.

В августе 2023 года с женщиной через мессенджер связался сотрудник главного управления генерального штаба вооруженных сил РФ. Он предложил ей сотрудничество и поставил задачу – собирать и передавать информацию о железнодорожных мостах, наземных пешеходных переходах, трубах и тоннелях, фортификационных сооружениях, а также о пунктах базирования украинских войск на территории Изюмского и Чугуевского районов.

Женщина согласилась на предложение и привлекла к работе своего брата.

"Полученные сведения они передавали российскому куратору в виде фотографий и меток геолокаций на Google-картах. Предатели фотографировали все необходимые врагу детали. Благодаря этой информации РФ планировала провести диверсии на железнодорожных линиях во время движения грузовых эшелонов ВСУ, чтобы сорвать поставки украинского оружия и боеприпасов", – говорится в сообщении.

Кроме того, по требованию российского куратора в конце декабря 2023 предатели предоставили письменные согласия о сотрудничестве.

Сотрудники СБУ заблаговременно разоблачили обоих агентов. В марте 2024 года стражи порядка задержали их в поселке Донец на Изюмщине.

Во время обыска у задержанных изъяли мобильные телефоны и компьютерную технику с доказательствами переписки с российской спецслужбой.

Приговора они ожидали, находясь под стражей.

"За поддержание публичного обвинения прокурорами Харьковской областной прокуратуры суд признал двух граждан виновными в государственной измене, (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 УК Украины) Им обоим назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества", – сообщили в прокуратуре.

Как сообщал OBOZ.UA, в Днепре задержали супругов – агентов российской ФСБ, которые передавали оккупантам координаты украинской ПВО и поджигали объекты "Укрзализниці". Ими оказались 40-летний местный житель и его 36-летняя жена.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!