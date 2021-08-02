Лето 1921 года. Со дня прихода большевиков к власти: три года и восемь месяцев.

Главный большевик Владимир Ульянов (Ленин) живет в одном из роскошных поместий Московской области, отобранном у вдовы заводчика Саввы Морозова. Также Ленин присвоил себе супер роскошный "Delaunay-Belleville 45", принадлежащий последнему русскому императору. К услугам "вождя мирового пролетариата" и его жены – еще полдюжины машин из царского кортежа.

А в швейцарских банках на имя Ленина лежат депозиты на сумму 75 млн франков.

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Главный чекист Феликс Дзержинский живет в особняке золотопромышленника Стахеева, украшенном итальянским мрамором и яшмой. К услугам Дзержинского личный коттедж на ПБК - знаменитый Дворец князей Юсуповых. Даже бункер там себе оборудовал "железный Феликс", потому что он был большим трусом и боялся покушений.

И ещё одна "скромная дача" Дзержинского – в подмосковном Любанове, бывший особняк помещика Шлиппе. А в Звенигородской волости - еще особняк, бывшая усадьба нефтяного магната Зубалова, позже переименованный и известный как "Горки-9"

На швейцарских счетах Дзержинского - 80 млн франков.

Столько же, сколько у главы исполкома коминтерна Григория Зиновьева.

В США на счетах у "большевика No 2" Льва Троцкого 11 млн $, а в Швейцарии - 90 млн франков. И "скромная дача" в Черкизово. Там же находятся виллы Калинина, Свердлова и других известных большевиков.

Не буду рассказывать вам о количестве миллионов на их счетах в сказочной Швейцарии и о килограммах драгоценных камней в их личных сейфах. Скажу только одно, что в 1921-1922 году в Южно-Африканском Союзе добыча алмазов стала невыгодной, из-за лавины бриллиантов нахлынувшей из России, и продававшихся по смехотворным ценам.

Про многомиллионные состояния большевистских вождей летом 1921 года написали в New York Times. Они провели собственное журналистское расследование.

А теперь о меню большевистских бонз:

Хотите знать, чем питался товарищ Дзержинский, в год, когда от голода умерли миллионы крестьян и рабочих?

Понедельник: Консомэ из дичи, лососина свежая, цветная капуста по-польски;

Вторник: Солянка грибная, котлеты телячьи, шпинат с яйцом;

Среда: Суп-пюре из спаржи, говядина булли, брюссельская капуста;

Четверг: Уха боярская, стерлядка паровая, зелень, горошек;

Пятница: Пюре из цветной капусты, осетрина, бобы метрдотель;

Суббота: Уха из стерлядей, индейка с соленьем, моченные яблоки, вишня, слива, грибы в сметане;

Воскресенье: Суп из свежих шампиньонов, цыпленок маренго, спаржа.

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И не так противно, что жили они во дворцах, сладко жрали от пуза из награбленной серебряной посуды и богемского хрусталя. И даже не то, что они вывезли из страны сотни миллионов, на случай, если придется бежать из страны, ведущей войну.

Противно то, что сотни писателей и тысячи журналистов строчили циничную ложь о том, как "умирал с голоду" Дзержинский. Как Ленин "пил простой кипяток, с кусочком сахара в прикуску с ржаным сухариком". И какими они все были "людьми скромными и простыми"...

И по той отвратительной лживой истории, написанной советскими "историками по вызыву" выходит, что Железный Феликс умер от инфаркта или туберкулеза, хотя на самом деле Дзержинский был конченным наркоманом и откинул копыта от передоза кокаином. И что Свердлов умер якобы от испанского гриппа, а на самом деле был отравлен Лениным, за организацию покушений на него.

История большевиков, а потом коммунистов, история их власти - сплошная омерзительная ложь!

А пока все должны знать эти факты. Потому что недавно начались попытки реанимировать Совок и героизировать тех, кто в них господствовал. И все эти гебешные товарищи и потомки вертухаев бубнят одно и то же: "Не надо переписывать историю!"

Было бы что переписать...

Для тех, кто размышляет.

История – это опыт жизни целых народов. Но она также и страшное оружие, которым Кремль пользуется веками, приказывая "историкам по вызову" (и не только своим) оправдывать претензии на чужие земли.

(Бондаренко, Пол)

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