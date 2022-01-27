Полуобнаженная активистка Femen устроила одиночный пикет под ОПУ против воинского призыва

В Киеве полуобнаженная активистка Femen с ребенком устроила пикет под Офисом президента Украины. Она протестовала против воинского призыва женщин.

Об этом сообщается на сайте движения. Femen требует от президента Владимира Зеленского немедленно отменить приказ об обязательном воинском учете для женщин и принудительной их мобилизации в случае любых войн (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

"Женщины и девушки должны участвовать в военных конфликтах исключительно на добровольных началах. У власти нет морального права заставлять женщин к участию в войнах. Женщины до сих пор не имеют равных прав с мужчинами, и поэтому на них не могут налагаться равные обязанности", – говорится в заявлении.

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На теле девушки спереди была надпись "Woman ≠ war" ("Женщина ≠ война"), а на спине – "Nands off women!" ("Руки прочь от женщины!").

Рядом с активисткой была маленькая девочка.

Впоследствии к женщине подошли охранники ОПУ и заставили ее одеться.

Видео протеста смотрите здесь (18+).

Как сообщал OBOZREVATEL, петиция в адрес президента Владимира Зеленского о пересмотре указа об обязательном воинском учете женщин собрала более 37 тысяч подписей менее чем за месяц. Глава государства отреагировал на резонную обеспокоенность гражданок Украины.

В свою очередь, Министерство обороны разработало новую редакцию проекта по воинскому призыву для украинских женщин. В частности, речь идет о заметном сокращении списка профессий, подлежащих становлению на учет.