'Услышали только свист': в Кривом Роге выстрелили в ногу ребенку на площадке. Фото

В Кривом Роге 13-летнему парню выстрелили в ногу во время игры на спортивной площадке. Инцидент произошел вечером 25 мая на улице Матусевича.

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Об этом сообщают местные СМИ. Подросток вместе с другом играл в бадминтон, когда услышал свист и почувствовал боль.

У парня обнаружили проникающее ранение. Медики достали из тела пулю. По предварительным данным, стреляли из пневматического оружия.

По словам матери пострадавшего, сын позвонил ей и только попросил салфетки, не объясняя, что случилось. Помощь ребенку оказывали случайные прохожие, после чего на место происшествия прибыли полиция и скорая.

Свидетели отметили, что сразу после выстрела в одном из окон рядом расположенного дома кто-то резко его закрыл. Это может указывать на возможное место, откуда был произведен выстрел.

Парень находится в стабильном состоянии, под наблюдением медиков. Полиция устанавливает обстоятельства происшествия и разыскивает стрелка.

Напомним, в Днепровском районе Киева в пятницу, 23 мая, женщина стреляла по дверям многоэтажного дома. Происшествие произошло на улице Алматинской. Делом уже занялись правоохранители.

В Святошинском районе Киева в одном из отелей города произошла стрельба. Чтобы задержать злоумышленника, правоохранители провели специальную операцию.

Как сообщал OBOZ.UA, в Дарницком районе Киева водитель легковушки решил похвастаться и открыл стрельбу из пистолета. Происшествие произошло на улице Тростянецкой.

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